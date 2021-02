Muere hombre frente a hospital; abren investigación IMSS y FGJ

Un hombre murió a las puertas del Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, luego de que le negaran la atención médica, según acusaron sus familiares.

A través de una tarjeta informativa el IMSS informó que ya hay investigaciones abiertas para determinar responsabilidades, tanto en la Fiscalía como de manera interna.

Mediante redes sociales fueron difundidas fotografías y un vídeo en el que se muestra a la víctima tirada sobre el suelo afuera de una de las puertas de acceso.

Mientras que sus familiares intentan reanimarlo, dentro del nosocomio que está ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero se ve al personal de seguridad que reporta la situación vía radio.

"Respira. No nos quieren recibir. Por favor", grita desesperado uno de los familiares del hombre que terminó falleciendo alrededor de las 23:00 horas de este lunes.

Los primeros reportes indican que la persona identificada como Ricardo Hernández buscaba ser atendido por problemas renales y por problemas respiratorios, sin embargo hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

ABREN INVESTIGACIÓN

El IMSS notificó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación relacionada con los hechos y aseguró que dará cumplimiento inmediato a cada requerimiento que al efecto formule la autoridad ministerial.

Asimismo, el IMSS informó que dio vista al Órgano Interno de Control para que determine las responsabilidades a que diera lugar.

En cuanto a la investigación interna, se detalla que son tres trabajadores los que pudieron estar involucrados ante una posible negativa de servicio.

"La Dirección Jurídica Normativa de nivel central atrajo el caso ante presuntas inobservancias de la normatividad institucional que establece criterios y principios para la atención médica, la no discriminación, sensibilidad, ética y profesionalismo hacia la persona", se detalla.

De igual forma la dependencia aseguró que se trabajará de manera coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y estará pendiente para atender cualquier solicitud del órgano garante respecto a la queja que abrió sobre los hechos.

ES LAMENTABLE: ZOÉ ROBLEDO

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, dijo que ya ordenó que se haga una investigación sobre el hecho y negó que esta situación haya sido por saturación hospitalaria; también enfatizó que es muy lamentable la pérdida de cualquier vida humana y envió sus condolencias a los familiares del señor.

"Antes de comenzar esta conferencia terminamos una conversación con la directora del hospital, la doctora Frida Medina, a quien le he pedido que se haga una investigación de varios hechos importantes que se tienen que aclarar, sobre el tema de la presunción de covid de esta persona. Se puede pensar que esto es producto de la saturación de los hospitales cuando no es así", aseguró.

Robledo Aburto señaló que Magdalena de las Salinas recientemente incorporó el área covid y que solo recibe a pacientes convalecientes que son referidos de otros hospitales. Detalló que a lo largo de estos meses de pandemia siguió operando de manera normal.

Al ser cuestionado si este hecho fue negligencia médica, el director del Seguro Social respondió: "No hasta tener toda la información, porque en un escenario en donde un paciente sospechoso de covid entrar en un área de urgencias de un hospital no covid o que no está atendiendo covid en esas áreas pondría en riesgo a las personas que están ahí".

