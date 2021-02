Muere enfermero del ISSSTE tras contagiarse de covid-19 trabajando

Un hombre de aventuras y de riesgos, pero sobretodo comprometido con su trabajo, es como familiares y amigos describen a Miguel Ángel Martínez, enfermero del Hospital Primero de Octubre, quien murió de coronavirus, luego de haberse infectado al realizar su labor.

La partida de este mundo del profesionista, es el símbolo del paro de labores y manifestación que realizaron los empleados del nosocomio este lunes, acciones que decidieron emprender para exigir a las autoridades que los doten de material de protección para evitar que se contagien del virus al atender a pacientes positivos. Además piden que se les entregue medicamentos, que dicen son esenciales para mejorar el estado de salud de los enfermos que están entubados.

Fue a finales de marzo que pacientes portadores de covid- 19 comenzaron llegar al hospital ubicado en la colonia Lindavista, Gustavo A. Madero, donde actualmente hay 28 personas internadas, ocho de ellos en terapia intensiva, uno de los cuales es un doctor de esta institución.

Sin embargo, el médico no es el único que ha resultado infectado, pues por lo menos otros seis empleados fueron enviados a sus hogares por dar positivo al coronavirus, tres de estos ya fallecieron, según revelaron fuentes del nosocomio.

Una de las víctimas mortales fue Miguel Ángel, quien desde el tres de abril pasado, fue enviado a su hogar al presentar los síntomas de fiebre y problemas respiratorios. Estos malestares no mejoraron, y el viernes pasado lo llevaron a la muerte.

"Era un hombre comprometido con su trabajo. Él fue de los primeros en atender a los primeros casos que se dieron en el hospital, pero no tenemos con que protegernos, no teníamos cubrebocas, ni medicamentos, y seguimos sin tenerlos, por eso se contagió, y ya ven ahora ya no está más con nosotros", dijo un enfermero del hospital.

Pero no sólo el personal se ha visto afectado por la falta de medicamentos y material de protección, también los derechohabientes, pues de los casos que se han tratado en el hospital, ya han muerto tres personas, aunque según enfermeros consultados por La Silla Rota, solamente se les está dando una "oxigenoterpaia", ya que no tienen cloroquina, azitromicina, zinc, retrovirales, cubrebocas n95 , caretas, cubos para intubación, trajes impermeables, guantes de nitrilo, entre otras cosas que son esenciales para atender a las personas graves con problemas respiratorios.

Al término del bloqueo y manifestación que realizaron los trabajadores del nosocomio, las autoridades administrativas se comprometieron a suministrar los insumos que hacen falta y dotar de material de protección a toda los empleados, incluso a los que llevan a cabo la limpieza.

cmo