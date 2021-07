Muere abuelita tras ser mordida por perros en Nicolás Romero

NICOLÁS ROMERO.- Una mujer de la tercera edad falleció luego de que 3 perros la mordieran en distintas partes del cuerpo, el hecho ocurrió en una unidad habitacional del pueblo de Progreso Industrial, por la salida a Villa del Carbón.

Informes de los vecinos indican que por la noche del martes se escuchó en la parte baja de la unidad habitacional Villas del Bosque, 3 perros al parecer rottweiler.

Al percatarse la mujer yacía en el piso y al menos uno de los perros fue atado con un lazo hasta que dejó de respirar.

Un vecino escribió "varios perros atacaron hasta matar a una abuelita". y hasta el momento únicamente se supo que la mujer era abuelita de un vecino de nombre Jesús, que casi siempre andaba con ella.

Trascendió que de los vecinos no se acercaron a ayudarla por el temor a los perros.

Mientras que uno de ellos fue sacrificado, dos más al parecer andan libres en la zona y no han sido localizados. Se desconoce si los perros tenían dueño o eran callejeros, y si tienen dueño ahora lo niegan tras lo ocurrido.

El lamentable hecho sucedió frente a la gasolinera en la parte baja de los departamentos.

Paramédicos que que llegaron al lugar verificaron que ya no tenía signos vitales, no obstante se destacó que las lesiones no pudieron causar la muerte de la mujer y no descartaron el paro cardíaco tras la impresión.

Al lugar y en la media noche llegó el personal de la Fiscalía Regional de Justicia para levantar evidencias y ordenar el traslado del cuerpo al SEMEFO donde se determinará la verdadera causa del fallecimiento.

