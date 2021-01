Morenistas rechazan que Manuel Negrete sea candidato a diputado federal

En una carta enviada al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y a través de mensajes de Twitter, diputados locales de Morena están protestando por el supuesto registro de Manuel Negrete, actual alcalde del PRD en Coyoacán, para participar en el proceso de selección de candidaturas de Morena para diputados federales.

Ricardo Ruiz, ex coordinador de la fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, envió a Delgado un escrito en el que solicita que se informe con claridad a los militantes y simpatizantes de Morena en Coyoacán si efectivamente Negrete solicitó el registro para participar en el proceso de selección del distrito 23 federal, con cabeza en esa demarcación.

De resultar cierta la solicitud, subraya, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones le deben negar el registro y rechazar de manera contundente las pretensiones de Manuel Negrete por no cumplir los requisitos de elegibilidad "y lo más grave es la actuación que ha tenido desde su postulación a la alcaldía de la mano de Mauricio Toledo, pues su campaña estuvo marcada por la violencia política en razón de género y el desvío de recursos, y su administración ha dado continuidad a la impunidad, la corrupción, el clientelismo y la protección de los intereses de la mafia que lo llevó a la alcaldía".

MÚLTIPLES DENUNCIAS CONTRA MAURICIO TOLEDO

Sobre Mauricio Toledo ha habido múltiples denuncias sobre corrupción, agresiones y amenazas de muerte y diversas voces han señalado que si no se le ha llevado ante la justicia es por las redes de complicidad que lo han protegido. Así lo ha señalado a este medio de comunicación el politólogo Alberto Aziz.

Desde hace años, cuando Toledo fue delegado en Coyoacán diversos vecinos, comerciantes y empresarios que viven u operan en Coyoacán denunciaron ante La Silla Rota las irregularidades en las que incurría. "Hasta una banda de delincuentes utiliza Toledo, "Los Buitres", para amedrentar a los habitantes de la demarcación", señalaron.

En su misiva a Delgado, Ricardo Ruiz destaca que desde el Congreso han realizado más de 20 exhortos a Manuel Negrete para que sancione los actos de corrupción, sin que haga nada al respecto. "Su pertenencia al grupo de Toledo lo ha llevado a proteger y cometer los mismos actos de corrupción".

Asegura que en Coyoacán es unánime el rechazo "a las obscuras intenciones de incorporarse a nuestro movimiento, tenemos claro que su única finalidad es dañar nuestro proyecto en la Ciudad y en el país, lo han intentado desde fuera y ahora pretenden hacerlo desde el interior".

La carta se envió con copia a Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y a otros seis dirigentes del partido, incluyendo a los de la Ciudad de México.

También el diputado Carlos Castillo, a través de un mensaje en Twitter, señaló que, en su calidad de consejero nacional de Morena y diputado de Coyoacán, "manifiesto mi rechazo a que Manuel Negrete sea candidato de nuestro partido. Su gestión al frente de nuestra bella alcaldía estuvo plagada de corrupción y desatención a la ciudadanía".

En mi calidad de consejero nacional de morena y diputado de Coyoacán manifiesto mi rechazo en que Manuel Negrete sea candidato por nuestro partido su gestión al frente de nuestra bella alcaldía estuvo plagada de corrupción y desatención a la ciudadanía ccp @mario_delgado @CitlaHM — Carlos Castillo (@castillo_1821) January 22, 2021

MORENISTAS TAMBIÉN PROTESTAN POR LA PRESENCIA DE TOLEDO EN CAMPAÑA A GOBERNADOR DE MICHOACÁN

El 15 de enero, en una carta dirigida a Raúl Morón Orozco, coordinador de Morena y candidato a gobernador en Michoacán, la presidenta del Consejo Nacional del partido, Bertha Luján y los diputados Leticia Varela, Carlos Castillo, Lilia Rossbach Suárez y Ricardo Ruiz, manifestaron su protesta por el hecho de que el Partido del Trabajo haya designado a Mauricio Toledo como su operador político en esa entidad.

Apuntaron que si bien el Partido del Trabajo ha sido aliado de Morena, Mauricio Toledo "no lo es, no lo ha sido y no lo será. Él pretende infiltrarse en la 4ª. Transformación con el fin de dividir y deslegitimar el movimiento".

Aseguraron que Toledo es un símbolo de corrupción que atacó ferozmente la creación de Morena e incitó el odio hacia Andrés Manuel López Obrador. Y recordaron que "está sujeto a diversas investigaciones por parte de autoridades ministeriales que van desde el desfalco a las arcas de la ciudad hasta acciones de sabotaje que llevan a cabo grupos de presión y clientelas sobre las que gobernó en la administración anterior".



Le pidieron a Morón que rechace la presencia de Toledo como parte de su campaña a la gubernatura de Michoacán. Esa carta también se le hizo llegar a Mario Delgado y otros dirigentes partidistas.

