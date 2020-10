Morena y PT ganan en Congreso Edomex; no harán exhorto sobre Fortaseg

HUIXQUILUCAN.- Las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo en la 60 Legislatura del Estado de México rechazaron enviar un punto de acuerdo al Congreso de la Unión para exhortar a los legisladores federales a no eliminar el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), puesto que hacerlo afectaría las acciones preventivas y reactivas que realizan los 42 municipios mexiquenses con la mayor incidencia delictiva, para combatir la inseguridad.

La propuesta fue presentada por la diputada Karla Fiesco García, a nombre del Partido Acción Nacional (PAN), y fue respaldada por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes consideraron que la eliminación del Fortaseg tendría un impacto directo para los municipios, debido a que los recursos que este año ascendieron a más de 540 millones 290 mil pesos para el Estado de México, se dejarían de aplicar para el fortalecimiento y mejorar las condiciones de las policías municipales, quienes son las primeras respondientes ante un evento delictivo.

"El presupuesto en materia de seguridad pública, no debe estar sujeto a capricho de nadie, debe ser una política puntual, permanente y eficaz. Hoy, el contexto de inseguridad no da oportunidad de ejercicios a prueba y error, pues la seguridad de los ciudadanos está en juego y eso no debería ser un tema de debate. Estamos en un momento, por supuesto, para ahorrar y eficientar, hay que trazar políticas de ahorro; sin embargo, hay que apelar a presupuestos que no presupongan un agravio a los ciudadanos", indicó la legisladora.

DESAPARECERÍAN 4 MMDP PARA LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Y es que el Gobierno de México no contempló el Fortaseg en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, lo que implicaría que los 300 municipios del país con los índices delictivos más altos dejarían de recibir cerca de cuatro mil millones de pesos anuales en su conjunto, para realizar labores de seguridad pública.

Los recursos del Fortaseg son usados por los municipios para pagar los salarios de los policías o para poder incrementar éstos, atendiendo la recomendación de homologación salarial; además de que les permite comprar patrullas, armamento y uniformes para los elementos, así como para poder financiar los exámenes de control de confianza y la capacitación de éstos, al tiempo en que se aplican programas de prevención del delito en las comunidades con la mayor incidencia delictiva.

Este año, el programa benefició a los municipios mexiquenses de Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero.

También se contempló a La Paz, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Tecámac, Temoaya, Tenancingo, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Villa Victoria, Zinacantepec y Zumpango.

ADVIERTE AUMENTO DE INSEGURIDAD SIN ESTOS RECURSOS

La legisladora Karla Fiesco aseveró que, actualmente, la inseguridad es uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudadanía, ya que hace falta generar políticas públicas eficientes para combatir la incidencia delictiva, además de fortalecer la capacitación y la aplicación de la justicia efectiva y ejemplar, lo cual ha reflejado en un aumento en la incidencia delictiva y se agravaría con la eliminación de esta partida.

Explicó que, en lo que va del año, se han registrado dos mil 009 homicidios en la entidad, aunque si se considera el periodo de 2015 a 2019, esta cifra llega a los 15 mil 913 asesinatos violentos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales atribuyó al problema de inseguridad que enfrenta el territorio mexiquense.

"De cada cien delitos registrados en todo el país, 19 se realizan en territorio mexiquense, siendo la entidad donde hay más delitos a nivel nacional. En lo que va del año, en nuestra entidad se han cometido 30 mil acciones delictivas, seguido por la Ciudad de México, con 17 mil; es decir que tenemos una diferencia con el segundo lugar de 44 por ciento", puntualizó.

Agregó que la desaparición de este programa también atenta contra la integridad de los elementos municipales, ya que se dejarían de brindar condiciones para su profesionalización y equipamiento, especialmente, en momentos en que su vida se encuentra en riesgo ante el actuar cada día más violento de las bandas delictivas, pues 388 policías han sido asesinados en los primeros ocho meses de 2020 en todo el país, de los cuales 29 corresponden al Estado de México, según cifras de la organización Causa en Común.

PIDEN HACER ANTES UN ANÁLISIS

Por su parte, la legisladora del PVEM, María Luisa Mendoza Mondragón, aseveró que la eliminación del Fortaseg traería consigo la desprotección de los ciudadanos, pues se afecta directamente a las policías municipales, principalmente, a las de los once municipios que concentran la mayor incidencia delictiva en el país.

Adicionalmente, pidió al Congreso de la Unión que, antes de aprobar la eliminación de este programa federal, se realice un diagnóstico de cómo ha operado con el paso del tiempo y los resultados que éste ha tenido, tal y como lo establece el Artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, con la intención de evaluar la eficacia del mismo.

No obstante, la propuesta del punto de acuerdo fue rechazada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados.

COINCIDEN ALCALDES EN LA NECESIDAD DEL FORTASEG

Cuestionados sobre las afectaciones que tendría la eliminación de este programa, los alcaldes de Cuautitlán México y Tlalnepantla, Ariel Juárez Rodríguez y Raciel Pérez Cruz, respectivamente, ambos de extracción morenista, coincidieron en que traería una afectación directa para las labores de seguridad pública que se llevan a cabo en estas demarcaciones.

Ariel Juárez apuntó que este año se recibieron 11 millones 300 mil pesos aproximadamente, los cuales fueron usados para la compra de patrullas, así como de chalecos, balas y uniformes para los integrantes de la corporación municipal, además de la adquisición de una póliza de seguro de vida para los efectivos que lamentablemente pierden la vida en el cumplimiento de su deber.

Su homólogo, Raciel Pérez Cruz señaló que Tlalnepantla dejaría de recibir cerca de 28 millones de pesos para las labores de seguridad pública, con los cuales este año se adquirieron aditamentos para proteger a los policías de la covid-19 y para reforzar su equipamiento, al tiempo en que se han desarrollo acciones de prevención del delito como conciertos virtuales para alejar a los jóvenes de prácticas delictivas. Sin embargo, pidió esperar hasta que se apruebe completamente la eliminación para fijar una postura respecto al tema.

Previamente, el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villar, consideró como un error grave la desaparición de esta partida, al asegurar que se atenta contra los cuerpos de seguridad municipales, quienes son los encargados de brindar la seguridad pública a los ciudadanos.

Mencionó que, en 70 por ciento de los eventos delictivos, los primeros respondientes son los policías municipales, por lo que lamentó que este sexenio federal apueste más por fortalecer la presencia del Ejército en las calles que por brindar mejores condiciones para robustecer a las corporaciones locales, quienes sí están capacitadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública.





(Sharira Abundez)