Morena "pega" al PT en Congreso local e insiste en repetir en Jucopo

Debido a que el Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México votó en periodo extraordinario contra la Ley de Austeridad, el pasado 19 de junio, Morena promovió que su fracción perdiera a dos diputadas, lo que además la dejará sin la posibilidad de tener el derecho a encabezar la Junta de Coordinación Política (Jucopo), uno de los máximos cargos del Congreso.

Así lo aseguró la coordinadora de la bancada de lo que queda del PT en el Congreso local, Circe Camacho, quien explicó a La Silla Rota cómo afectó la sorpresiva renuncia a la fracción de las diputadas Leonor Gómez Otegui y Lizette Clavel Sánchez, ocurrida la semana pasada.

"Lo único que generó fue la imposibilidad de que coordináramos la Junta. La afectación no es necesariamente a nosotros, porque el Congreso local más importante del país se lo están entregando a la oposición. Eso y haber golpeado a los aliados por parte del gobierno, de la coordinación de la bancada de Morena lo que generó es que haya un conflicto dentro de la alianza y no le estén garantizando la gobernabilidad a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum", dijo.

NO SE DESCARTA MODIFICAR LA LEY: RUIZ

En tanto, sigue vigente la intención de parte de algunos morenistas de impulsar un cambio a la Ley Orgánica para que la fracción de Morena repita al frente de la Jucopo, afirmó por su parte el excoordinador de la bancada de Morena, Ricardo Ruiz.

"Siempre ha sido un escenario. No lo hemos hecho porque hemos considerado y dado prioridad a otros temas pero siempre es un tema posible. No lo hemos aprobado ni discutido pero siempre es un escenario", expresó a La Silla Rota.

Cabe recordar que tanto la Constitución Política de la Ciudad de México, como la Ley Orgánica del Congreso señalan que ninguna fuerza política puede repetir en alguno de los dos órganos de gobierno y que las presidencias en esas instancias deben ser rotativas.

Ricardo Ruiz aclaró que ningún integrante de la bancada puede hablar de que el tema ya fue cancelado, pues no se han reunido ni siquiera para ver cómo impactará la decisión de que tres diputadas hayan abandonado sus fracciones, dos del PT y una del Verde.

Sin embargo, la petista Camacho aseguró que Morena no tendría el suficiente número de votos para reformar la ley, ya que se requiere mayoría calificada, y el PT no apoyaría la postura morenista, además de que a la bancada a la que le corresponde dirigir la Jucopo es a la del PRD.

"Por ley al PRD le toca coordinar la Jucopo, al PAN la Mesa Directiva. Supongo que Morena va a intentar cambiar la ley para poder hacerlo nuevamente y para eso necesita 44 votos. Nosotros no queremos caer nuevamente en una ilegalidad".

-¿No lo apoyarían eso?

-No.

PRD VA POR JUCOPO

Por su parte, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño dijo a La Silla Rota que por ser la tercera fuerza en el Congreso, su bancada buscará la Junta de Coordinación Política.

"Tenemos que respetar la ley, que habla de tres fuerzas y de que no se puede repetir y ellos crearon una tercera fuerza artificial para no entregarnos la Mesa Directiva. No había empate entre el PT y el PRD porque representamos más votos, ellos inflaron a la fracción del PT y hasta votamos por ellos, la presidieron, fuimos críticos y respetuosos y se llevó a cabo el primer periodo de acuerdo con la norma", dijo el perredista.

"Esperemos que la bancada de Morena cumpla la ley y está muy claro. Vamos a esperar qué resuelven con la norma", agregó.

AMENAZADOS POR MORENA

Luego de la renuncia de las diputadas Gómez Otegui y Clavel Sánchez, ambas explicaron a La Silla Rota que habían salido porque la coordinadora, Circe Camacho, las tenía congeladas desde hace un mes, las maltrataba y porque cuando sí tenían comunicación, les avisaba el sentido del voto cinco minutos antes. Además, dijeron que no había posibilidad de diálogo con ella.

Camacho negó que haya habido maltrato y acusó tanto a Morena como a la Secretaría de Gobierno capitalina de haber castigado a la fracción por no votar la Ley de Austeridad como se lo habían pedido.

"Lo que sabemos es que las diputadas fueron compradas por el gobierno de la Ciudad de México y la coordinación de la bancada de Morena y por supuesto tampoco somos masoquistas. Sabemos que fue ejecutado por ellos. Evidentemente hay un conflicto que se tiene que solucionar. No es conflicto con base en el proyecto. Como sabemos estamos avanzando con el proyecto de la 4T, seguimos avanzando con Andrés Manuel López Obrador, apoyamos a la jefa de Gobierno, pero no podemos permitir que como ya lo ha dicho el presidente, Morena en muchas ocasiones ha intentado abanderar otras luchas que no son las referentes al proyecto y tengan ese tipo de prácticas que no los diferencia de los gobiernos pasados", criticó.

-¿En qué tema hubo esta diferencia?

-Con el tema del presupuesto en donde hubo bastantes prácticas, amenazas, un diálogo ríspido, donde se pretendía obligar a que se votara esa iniciativa a favor. Nosotros tomamos una decisión clara de no caer en el juego de la oposición pero también hubo observaciones que no se incluyeron por parte de nuestros aliados en la iniciativa.

-¿Hubo amenaza en qué aspecto?

-Una es de la Junta de coordinación política.

-¿De no dárselas?

-Claro, pero nuestros principios eran determinantes para tomar esa decisión.

CONFLICTIVAS

Sobre las acusaciones de que tenía congeladas a las diputadas desde hacía semanas, se río y aseguró que tiene grabadas conversaciones que muestran que no era así. Agregó que ambas llegaron a causar conflictos en la alianza con Morena y que ella las tenía que defender.

"Lo que intentaron en todo momento fue cubrir un hecho lamentable que prácticamente se vendieron. No es extraño. No es la primera vez, Leonor viene de ser chapulina y estar de un partido en otro y la otra que vendió al Sindicato de Mexicana, no era difícil esperar ese comportamiento y la situación es que necesitaban explicar su salida y la cuestión era levantar falsos. Es obvio que les llegaron al precio".

Reiteró que fue Morena la que movió piezas para que ambas renunciaran a la fracción y aseguró que Gómez Otegui explicó a la dirigencia nacional, encabezada por Alberto Anaya, que había recibido la instrucción de salirse de la fracción parlamentaria.

"De la coordinación parlamentaria y de la Secretaría de Gobierno es de donde le giran la instrucción de salirse".

-¿El castigado es el PT?

-Por no ser obedientes, concluyó.

(Sharira Abundez)