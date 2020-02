''Mordida'', el alfiler que mantiene en prisión a los feminicidas de Fátima

Luego de que Giovana y Mario fueran detenidos por el feminicidio de Fátima, la niña de 7 años, y se diera una conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una "mordida" podría ser los que mantienen detenidos a la pareja.

Este es el momento de la detención de Giovana "N" y Mario "N", presuntos feminicidas de Fátima https://t.co/OsD9Rso1wI pic.twitter.com/T01dUqQGUz — La Silla Rota (@lasillarota) February 20, 2020

Esto es lo que sabemos:

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch dio una conferencia de prensa en la que se destacó que "quieren ser cuidadosos" en el caso de la menor.

Omar García Harfuch, titular de la SSC-CDMX, aseguró que gracias a una denuncia ciudadana pudieron identificar y detener a los presuntos feminicidas de Fátima pic.twitter.com/40J0b36CV7 — La Silla Rota (@lasillarota) February 20, 2020

Cohecho, el crimen por el que se mantienen detenidos

A pesar de la tragedia y el crimen realizado contra la niña de 7 años, se ha afirmado que ni Giovana ni Mario "N" fueron detenidos en flagrancia y hasta el momento no se ha hallado el arma homicida (presuntamente, un cinturón) la pareja está detenida por cohecho puesto que quisieron evitar su detención al ofrecer dinero, sin especificar el monto, a los uniformados.

Mientras se resuelve, la pareja podría permanecer 48 horas más retenida en el interior del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, por ese delito cuya multa va desde treinta hasta trescientas veces de salario mínimo y por la cual podrían salir libres.

¿Sin órdenes de aprehensión?

¿Se podría esperar que ocurra un caso similar al de "El Lunares" quien salió libre en diversas ocasiones mientras se alistaban otras órdenes de aprehensión? El secretario de Seguridad confió ante los medios que las autoridades "están en tiempo y forma" para que se giren las órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio.

Cabe destacar que la Fiscalía capitalina anunció desde el pasado martes una recompensa por dos millones de pesos para quien ofreciera información que facilitara identificar a la mujer que se había llevado a la niña o sobre el paradero de su feminicida.

Sin embargo, al no contar con una orden de aprehensión, aún no se puede cumplimentar ni vincular a proceso a la pareja; asimismo no han podido ser trasladados a la Ciudad de México.

El cuerpo de Fátima fue abandonado y localizado al filo del mediodía del sábado 15 de febrero, en el Barrio Los Reyes.



(Frida Mendoza)