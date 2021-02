Modificar Constitución para quedarse con la Jucopo, traición: Tabe

El todavía presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, consideró que en caso de que el grupo parlamentario de Morena busque quedarse otra vez con uno de los órganos de dirección del legislativo, como es la Jucopo, será una decisión cuesta arriba, pero no descartó que lo intenten.

“Lo veo cuesta arriba, tienen que convocar a una sesión presencial para modificar la Ley Orgánica en principio y también la Constitución. Si están dispuestos a arriesgar la vida y salud de los diputados, convocando a una sesión presencial para cumplir un capricho político, sería una enorme irresponsabilidad”, advirtió.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Silla Rota, la fracción de Morena buscaría modificar la Ley Orgánica del Congreso para intentar repetir al frente de la Jucopo, pese a que la Constitución capitalina promulgada en 2017 establece que el cargo debe ser rotativo y no recaer en alguna fuerza que ya la haya encabezado.

A la bancada mayoritaria se le hace absurdo que teniendo la mayor parte de las curules en el Congreso, no pueda ocupar uno de los dos cargos de dirección del órgano legislativo, y que quien lo ocupe tenga una representatividad mínima. Morena cuenta con 34 diputaciones y el partido que se le acerca más es el PAN, con 11.

El diputado José Luis Rodríguez, de Morena, comentó a La Silla Rota que el cambio a la ley Orgánica no está descartado.

EL RELOJ AVANZA

Pero el tema aún no se ha definido, explicaron diputados morenistas, y tienen hasta el 31 de agosto para hacerlo, cuando termina el periodo de Tabe al frente de la Junta.

- ¿Los creería capaces?, se le pregunta al también coordinador de la bancada panista.

- No me gusta jugar al adivino, pero violar el espíritu de la Constitución, cercenarla sería traicionar la misma Constitución que se juró.

- ¿Ha escuchado de esta posibilidad?

- No he escuchado, siempre está el rumor pero no lo he escuchado con fuerza, seguro la tentación...

- ¿Qué haría la bancada del PAN si eso ocurre?

- Denunciar la incongruencia, señalar, oponernos.

CORREGIR EL PASADO

De acuerdo con las fuentes consultadas, el desempeño de Tabe al frente de la presidencia de la Jucopo sería uno de los argumentos de la bancada morenista para buscar repetir. La diputada Valentina Batres afirmó que el panista obstaculizó el trabajo parlamentario.

Al respecto Tabe negó que eso haya ocurrido y consideró que la acusación es porque no se sometió a los caprichos de la bancada mayoritaria, que es la de Morena.

“Si quieren corregir el pasado, no se hace enmendando el futuro”, expresó.

“Ya lo pasado, pasado. Lo único que hice fue garantizar la imparcialidad y objetividad. Por primera vez las reuniones de la junta fueron públicas, cuando en el primer año fueron a puerta cerrada. Los documentos de la Jucopo son transparentes y a lo único que me negué fue a actuar conforme a los caprichos del grupo mayoritario o de cualquier grupo. Pudo haberles incomodado, me opuse a las decisiones arbitrarias, pero la junta funcionó con regularidad. El único momento donde dejó de funcionar fue cuando dejó de asistir el grupo mayoritario por no tener coordinador parlamentario”, dijo, en referencia al inicio de este año, luego de que Ricardo Ruiz dejó la coordinación.

“En consecuencia quienes juzgan mi trabajo o quienes descalifican mi papel al frente de la Jucopo puede ser porque les incomodó que se haya cumplido un papel institucional”.

ESPACIO DE ACUERDO

Mauricio Tabe refirió que con él al frente de la junta, se regularizó el funcionamiento de la Jucopo, que sesionó cada lunes al mediodía. Otro logro es que buscó que fuera un espacio de acuerdo y no de imposición, como ocurría con la Comisión de Gobierno en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal y durante el primer año de la actual legislatura del Congreso.

Afirmó que también se logró que fuera transparente en acuerdos y deliberaciones.

“La Jucopo fue un facilitador para cambiar el modelo tradicional de legislar de sesiones presenciales a virtuales”.

También suscribió el Congreso acuerdos con el InfoCDMX para promover la transparencia en módulos de atención ciudadana, promover el derecho al acceso a la información y el 6 de julio se concretó un acuerdo para dar máxima publicidad de las licitaciones y adquisiciones del Congreso, basado en las mejores prácticas de transparencia.

