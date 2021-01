Minidepartamentos en CDMX, la asfixia durante la pandemia

¡Vaya que Javier se las "vio negras" para conseguir un cuarto donde vivir en la CDMX! Y cómo no, si solo viene a la capital a trabajar pues él vive en un pueblo mexiquense cercano al municipio de Toluca.

De oficio albañil (hoy llamado técnico en construcción) y sin empleo fijo, Javier viaja frecuentemente aquí a la capital para trabajar lo mismo en la remodelación de una casa que de un negocio, tirar paredes o impermeabilizar techos.

Cuando hay trabajo vive aquí de martes a sábado. Unos compañeros le invitaron a compartir el cuarto que rentan en Iztapalapa para ahorrar gastos. "Pero no me gustó porque ahí nunca había agua", cuenta a La Silla Rota. "Tenía que comprar un garrafón para poder bañarme ¡Y en mi pueblo siempre hay agua! Estoy acostumbrado a eso. Entonces otro señor me ofreció uno de los cuartos que renta allá por los Dinamos y me fui para allá; es un cuarto con dos piezas chiquitas: en una está el baño, en la otra mi cama, el ropero y una mesa ¡Pero no me falta el agua! ¡Hay mucha!", dice satisfecho.

Su renta mensual es de tres mil pesos. El problema es la distancia y la movilidad, pues tan solo para llegar al trabajo que tiene en este momento, Javier invierte en promedio 90 minutos en alguna de las dos rutas de camión que tiene cerca del parque Dinamos y que lo llevan al metro Barranca del Muerto; luego debe seguir su trayecto en Metro o Metrobús. Desde la pandemia, sobrevive con ´chambitas´ en los alrededores de su pueblo donde permanece hoy; sin embargo, las mensualidades por la renta de su cuarto siguen corriendo. "No puedo dejar de pagarla ¿A dónde consigo otro cuarto cuando todo se componga y regrese al DF?", dice.

APRETADOS

Es la realidad de la vivienda en la Ciudad de México, donde las rentas por cuartos o departamentos de entre 20 y 60 metros cuadrados, oscilan entre 3 mil y 12 mil pesos mensuales. Espacios pequeños para una persona o familia completa, viviendas donde más de uno se "asfixió" entre cuatro paredes durante el confinamiento por la emergencia sanitaria.

Hasta 2018 el gobierno local contabilizó 8.7 millones de habitantes. La capital creció hace 70 años afirmó la especialista de la UNAM en Desarrollo Urbano, Beatriz García. Su artículo "Vivienda social en México" refiere que en 1950 creció 6.1% y a partir de esa fecha surgieron los multifamiliares y la vivienda social. En los sesentas y setentas la vivienda popular aumentó y los números siguieron al alza (45% más) en los ochentas y noventas. Su principal desarrollador fueron los organismos de gobierno, pero a finales del siglo XX la participación del sector público disminuyó y se dio entrada al sector privado.

En los últimos veinte años el "boom inmobiliario" se registró en alcaldías con mayor afluencia, como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. En Iztacalco recién comenzó; y en otras zonas como Iztapalapa simplemente no hay terrenos nuevos para construir. Los sismos del 2017 paralizaron las nuevas edificaciones tras la caída y daños en diversos inmuebles. No obstante, las rentas y ventas de departamentos reiniciaron en 2019, donde un departamento promedio de 60 m cuadrados alcanza un costo de hasta dos mdp.

"Por eso vivo con mi roomie", relata Natasha, una joven de 25 años quien es cajera de un banco. "Mi sueldo no me da para vivir sola, pero comparto el ´depa´ y todos los gastos con Alberto. Cada quien su recámara, cada quien su vida, pero nos llevamos bien y hay confianza, es lo que importa", explica a La Silla Rota. Su casa familiar está en el Estado, en el municipio de Naucalpan; dice que no valían las casi dos horas que hacía de ahí al trabajo; así que siguió el ejemplo de sus amigos para resolver el tema de la vivienda y ahora está a veinte minutos de su empleo.

"No es el departamento de mis sueños ¿verdad? Pero me resuelve la vida y tiempo. Pagamos 7 mil al mes, es pequeño, 60 metros, de interés social. Un amigo de Alberto nos los rentó porque se fue a vivir con su novia, pero si las cosas no le salen bien se regresa y veremos si vivimos los tres o habrá que buscar departamento de nuevo. Ojalá no, es muy difícil encontrar un lugar confiable para vivir, cerca del trabajo".

LOS CAMBIOS DEL MERCADO INMOBILIARIO

El portal especializado en temas de vivienda, centrourbano.com, informó que la comercializadora de muebles "Quiero Casa" advirtió que "el mercado de vivienda con precios menores a 2 mdp desaparecerá a corto plazo en la CDMX debido a la alta demanda, pero conservadora oferta, de más espacios para la vivienda y los estragos de la pandemia". En alcaldías como Iztacalco, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc -enlistó- todavía es factible hallar vivienda a precios por debajo de ese límite y destacó que en este momento un departamento promedio vale 2.5 mdp en alcaldías como Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

La Asociación de Vivienda en Renta declaró a este mismo portal que a finales de noviembre, este mercado resultó afectado por la pandemia: disminución de demanda, de renovaciones y aumento de oferta en el mercado informal. Sus datos arrojaron que el confinamiento causó un impacto negativo del 10% pues la gente dejó de buscar vivienda para rentar.

No mienten. La UNAM público en junio el estudio "condiciones de habitabilidad de las viviendas y el entorno urbano ante aislamiento por el covid", con base en información recopilada mediante cuestionarios que respondieron usuarios de redes sociales. Los resultados arrojaron que en la CDMX el problema de vivienda se enfoca en los edificios precarios qué ofrecen cuartos o departamentos en renta en la zona centro. Gustavo Romero, miembro de la facultad de Arquitectura, precisó en dicho estudio que son espacios de entre 30 y 60 metros cuadrados, construidos en las décadas de los treintas y cincuentas del siglo XX. "La prioridad debe ser una política habitacional que apoye el mejoramiento de las viviendas precarias y no las nuevas, pues hay más de medio millón de estas últimas sin vender", señaló.

Sin embargo, el gobierno capitalino tiene otros planes. En septiembre anunció, como parte de la reactivación económica local, la construcción de vivienda popular a cargo de la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Un promedio de 2 mil 060 departamentos ubicados en el centro histórico y alcaldías aledañas. Y 6 mil 134 viviendas sociales en la zona oriente y norte de la capital. Y aunque refieren que tendrán "mayor tamaño", no precisaron cuánto. El precio promedio oscilará entre medio millón y un millón de pesos; calculado esto en metros cuadrados, no augura grandes espacios para las familias.

