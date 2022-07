Milton quería ser policía, pero fue asesinado presuntamente por un oficial en Edomex

Milton Alegría quería ser policía estatal o militar, estudiaba la preparatoria y acaba de abrir una tortería en el municipio de San Antonio La Isla, buscaba la manera de ser autosuficiente económicamente para perseguir sus sueños sin dejar de lado a su familia. En su casa, donde un altar lleno de fotografías e imágenes religiosas, un pan, un vaso con agua y una manzana, saltan a la vista, sus padres lo recuerdan, lo lloran pues el 20 de febrero de este año fue asesinado por un policía estatal durante un operativo.

A su madre Nilvia, los ojos se le llenan de lágrimas y la voz se le quiebra al recordar las aspiraciones de su hijo, al ser consciente de la ironía de la vida. Recibió dos disparos en el abdomen al tratar de huir de disparos al aire.

MUERTE DE MILTON

Esa noche, había acudido a una fiesta familiar pero sus amigos le llamaron, así que se retiró del lugar donde estaban sus padres y sus hermanas para salir a divertirse. Él siempre era el conductor designado así que tras pasar un par de horas con sus amigos, comenzó a dejarlos en sus casas.

"Le faltaba dejar a dos muchachas y sus amigos le hablaron para que se fuera a cenar con ellos al centro de San Lucas, cuando mi hijo iba llegando al lugar comenzó a haber una riña y unos policías llegaron para disolver el disturbio por lo que balancearon al aire. Mi hijo se estaba estacionando, se espanta y a la hora de querer irse, se echa de reversa, le pegó a un carro y a una patrulla, eso dio motivo para que comenzara la persecución".

Los policías estatales y municipales le dieron alcance al joven en la calle 5 de Mayo, impactaron su coche por enfrente y por la parte trasera. De acuerdo con versiones de testigos, los elementos bajaron al joven de 18 años de edad del auto "con lujo de violencia", lo jalaron del cabello, lo tiraron al piso y comenzaron a patearlo.

"Uno de los policías gritó ´para. para., está herido´ y llegaron los demás policías, revisaron el carro buscando quién sabe Dios qué, se dieron cuenta que no traía nada y mi hijo les dijo, ya herido: ´Aguanten, neta, no traigo nada´. Ya le habían disparado, a la hora que llegaron a bajarlo del coche le dieron de balazos y recibió dos impactos de bala en el tórax. Nos hablaron y llegamos, los elementos sólo nos dijeron que acaban de llegar pero eso no es cierto. Se acaban de llevar a mi hijo al hospital, estuvo 20 minutos tirado en el piso desangrándose".

Padres de Milton exigen justica tras el asesinato de su hijo mayor (Fotos: Fernanda García)

SIN JUSTICIA PARA MILTON

Tras esa noche, en la que la familia Alegría perdió al mayor de sus hijos, el sosiego no llega para sus padres. Sentados en el comedor en que tantos años compartieron los alimentos con Milton, hoy sólo se sujetan de las manos y se aferran a su fe para sanar su duelo, para no buscar venganza sino justicia pero ésta no llega.

Las primeras audiencias del caso fueron infructíferas, la parte acusada simplemente no se presentaba. El presunto culpable, un elemento de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, está identificado pero continúa libre, por lo que los padres del joven temen que haya represalias en su contra pese a que sólo exigen justicia.

QUEJAS CONTRA POLICÍAS

Datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) señalan que, de 2021 a la fecha, se han recibido 2 mil 485 quejas contra elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales, por falta de fundamento en su actual, además del exceso de fuerza pública y la no protección contra toda forma de violencia.

En tanto, en lo que va de 2022 la Codhem inició 132 quejas contra policías estatales, 39 por uso desproporcionado de la fuerza pública, 37 por falta de fundamentación y motivación, y 20 por no valer el derecho a la protección contra la violencia.





