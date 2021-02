Militares retirados, víctimas de la inseguridad en sus casas en Edomex

NAUCALPAN.- En los últimos cinco años, al menos 60 armas de uso exclusivo del Ejército y/o de colección han sido robadas de al menos 30 viviendas del fraccionamiento Héroes de la Revolución/Lomas de Huizachal, en Naucalpan, sin que, hasta el momento, autoridades estatales o municipales hayan detenido a una o varias bandas relacionadas con estos robos a casa-habitación de este sitio habitado, en su mayoría, por militares en retiro o por sus familias.

Y es que sobre las calles Prolongación Nicolás Bravo y Francisco Javier Mina se han cometido 32 robos de este tipo en los últimos años, aunque tan solo 10 de éstos, se han cometido de enero a la fecha; el último evento delictivo ocurrió este domingo, a las 16:00 horas, cuando varios sujetos ingresaron a una vivienda de Nicolás Bravo, en donde hurtaron joyas, relojes, efectivo, monedas antiguas y armamento.

"En cada calle de Lomas de Huizachal es la misma historia. Algunos generales ya no viven aquí, pero dejaron las armas en sus casas a resguardo de sus viudas o de sus hijos, pero aquí ya es bien sabido que, por ser un fraccionamiento de militares en calidad de retiro y de la tercera edad, hay armas, por lo que creemos que hay un grupo de delincuentes que sabe cómo operar en este fraccionamiento y que nos tienen vigilados", aseveró Rubén Valdés Velazco, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Héroes de la Revolución.

De acuerdo con los colonos, en los últimos años, el comercio informal, como tamaleros y vendedores de dulces, además de franeleros, limpiacoches y personal de otros servicios como los de taxi, gas y hasta compradores de fierro viejo, han comenzado a arribar a esta colonia, sin contar con permisos, lo que trajo consigo un incremento en la incidencia delictiva.

Si bien, los vecinos aseguraron que no pueden atribuir los robos a estos comerciantes que posiblemente se ganan la vida trabajando en las calles, si consideraron que existe una relación con el aumento de la incidencia delictiva, por lo que no descartan que algunos pudieran funcionar como "halcones" para estas bandas delictivas, pues los delincuentes conocen con exactitud cuando una familia no se encuentra en los domicilios, lo que es aprovechado para cometer los ilícitos.

Tan solo en la calle Prolongación Nicolás Bravo, estas bandas han ingresado a robar alrededor de 25 casas, de donde han sustraído aproximadamente 35 armas, mientras que, en la calle Francisco Javier Mina hurtaron siete casas y han extraído una treintena de armas, aunque estos actos delictivos también se han registrado en las calles Francisco I. Madero, Matías Ramos, Aquiles Serdán, Emiliano Zapata, Hermenegildo Galeana y Vicente Guerrero, entre otras, donde han extraído joyas, dinero en efectivo y diversos tipos de armamento y, en algunos casos, se han registrado asesinatos, balaceras y golpes a las víctimas.

"Le están pegando al corazón del Ejército y a sus familias. Aquí los generales en calidad de retiro y los que aún están en activo, algunos jefes y oficiales también se sienten olvidados por la misma Defensa Nacional en este aspecto. Lo malo de todo esto es que el fraccionamiento sigue abierto a todos los que por aquí puedan pasar, desde vendedores ambulantes hasta cualquier prestador de servicios", comentó Valdés Velazco.

PIDEN COLOCAR CONTROLES DE SEGURIDAD

Ante estos robos, los colonos han solicitado a las autoridades municipales que permitan la instalación de dos casetas de acceso, tanto en la calle Prolongación Nicolás Bravo y Francisco I. Madero, a fin de regular el tránsito y colocar vigilancia privada que permita llevar un control de quienes entran y salen del fraccionamiento, para reducir la posibilidad de todo tipo de robos.

Dicha solicitud se presentó desde el año 2016, con la anterior administración del panista Edgar Olvera, pero nunca prosperó, por lo que fue ratificada al inicio de la actual gestión de la morenista Patricia Durán Reveles, y que tampoco ha avanzado, aun cuando la Dirección de Protección Civil ya dio el aval en junio de este año y que la colocación de estos dispositivos de seguridad está permitida en este gobierno, por acuerdo de Cabildo.

El presidente del Copaci de Lomas del Huizachal señaló que, pese a la insistencia y preocupación de los vecinos por la incidencia delictiva, la Dirección de Movilidad y Accesibilidad Universal no ha entregado el visto bueno definitivo, pues el mes pasado envió a personal del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) a realizar una supervisión del lugar y los inspectores argumentaron que no aprobarían la colocación de los accesos, porque éstos deben contar con un baño para los guardias de seguridad y, en el caso del que se pretende instalar en Nicolás Bravo, no existe una conexión al drenaje que lo permita.

Explicó que, en las inmediaciones de esta glorieta, a no más de tres metros de distancia, existe un predio de propiedad municipal en el que se puede adaptar dicho sanitario, sin generar una obstrucción al mismo, pero que no ha sido evaluada por las autoridades, debido a que el personal del OAPAS asegura que este espacio debe estar dentro de la propia caseta de vigilancia, lo que ha sido reforzado por Movilidad, quien ha argumentado que si el organismo de agua no lo acepta, no darán el visto bueno definitivo.

Solicitud al secretario de la Defensa Nacional





Consultado sobre el tema, el Ayuntamiento de Naucalpan informó que revisaría el caso, para determinar la viabilidad de la instalación de dichas casetas, pero al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

PREOCUPACIÓN LLEGA A LA SEDENA

La preocupación por la incidencia delictiva ocasionó que los vecinos de este fraccionamiento recurrieran a solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) seguridad para las familias de sus elementos en retiro, ante el aumento de robos de vehículos y a casas-habitación y en los que habían sustraído armas de los efectivos, lo cual se hizo a través de un oficio enviado al secretario Luis Crescencio Sandoval.

Solicitud al secretario de la Defensa Nacional





El documento fue respondido el pasado 13 de febrero, por el subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Arturo Trinidad González, quien recomendó a los vecinos recurrir a las autoridades estatales y municipales, toda vez que son los encargados de la seguridad pública en las localidades, además de pedirles que formalizaran su solicitud con la Guardia Nacional, pues la Sedena no tenía atribuciones sobre este cuerpo de seguridad.

Sin embargo, Trinidad González notificó que, durante la siguiente reunión de coordinación estatal para la construcción de la paz en la entidad, se abordaría el tema para que se actuara en consecuencia y se realizaran las indagatorias correspondientes, lo cual no ha dado resultados, a decir de los vecinos.

Cuestionada sobre el tema, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México afirmó que esta institución da seguimiento a todas las denuncias que se presentan por cualquier delito; no obstante, su capacidad operativa se ha visto reducida por la pandemia de la covid-19.

Además, consideró que algunas de estas denuncias tendrían que estar radicadas en el orden federal, pues se trataría de una violación a la Ley Nacional de Armas de Fuego y Explosivos, por la sustracción del armamento, independientemente, del robo a casa-habitación.





(Sharira Abundez)