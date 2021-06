Miguel “tuvo suerte” y volvió a su trabajo en Edomex después de un año; 50 mil no

Durante un año, Miguel Mejía se quedó sin su empleo formal. El 20 de marzo, los comercios cerraron por el primer brote de covid-19 en el Estado de México, la incertidumbre llegó entonces para el joven mesero pues es padre de dos y trabajar en un restaurante era su único ingreso.

Semanalmente gana entre 2 mil y 2 mil 500 pesos al atender mesas, las propinas son uno de sus mayores ingresos por lo que, en marzo de este año cuando el gerente del restaurante en que trabajaba le llamó para que se reincorporara, no lo dudó.

“Soy mesero desde hace cuatro años, es muy complicado pero a mí me gusta, sobre todo la satisfacción de ver al cliente que se va contento. Hace un año me descansaron, dijeron que todo se cerraba y fue un golpe muy fuerte para nosotros pero tuve la oportunidad de regresar, me marcaron y me dijeron que se iba a abrir la unidad y aquí estoy”.

Miguel Mejía recupera su trabajo en Edomex tras un año de inactividad por la pandemia / Fotografía: Fernanda García

Datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Edomex revelan que a partir de la reactivación paulatina, el 36% de las personas que quedaron desempleadas durante la pandemia han regresado a sus trabajos, lo que se traduce en 540 mil vacantes que se recuperaron.

Sin embargo, aún faltan cientos de miles de personas por reincorporarse y es que la esperanza, asegura Miguel de 26 años, no ha muerto. En el restaurante en que trabaja, apenas regresó el 50 por ciento del personal pero ha hablado con sus compañeros que continúan inactivos, quieren volver.

“Un año no trabajé en el ramo, pude mantenerme de empleos temporales. Me sentí feliz y contento de regresar. Mi empleo porque yo estaba a gusto en la empresa, sí me preguntaba en dónde iba a encontrar otro trabajo en el que me sintiera así, que me pagaran bien, entonces me sentí con mucha emoción porque me abriera las puertas nuevamente, yo esperé y esperé y aquí estoy, por eso le digo a mis compañeros que aguanten un poco más”.

En el restaurante en el que trabaja Miguel apenas se reincorporó el 50% del personal tras el anuncio del semáforo verde / Fotografía: Fernanda García

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el Estado de México, se tiene ya contabilizado el cierre de 10 mil unidades económicas del ramo en la entidad, lo que se traduce en 50 mil empleos que desaparecieron y 35 mil millones de pesos en pérdidas.

Aunque la entidad mexiquense ha mantenido “bajo control” los contagios de SARS-CoV-2, lo que le ha permitido mantenerse en el semáforo epidemiológico color verde, el miedo aún se palpa, reconoce Miguel, los clientes poco a poco regresan por lo que siguen los protocolos de bioseguridad, regresar a las restricciones significaría de nuevo un golpe fatal en su economía.

AVANZA LA REACTIVACIÓN

El secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Pablo Peralta García, aseguró que la reactivación económica y la recuperación de empleos avanza en la entidad, por lo que, a la fecha, se crearon 41 mil empleos formales, es decir, el 70 por ciento de los que se perdieron en el peor pico de la pandemia de covid-19; tan solo el mes pasado se crearon 7 mil 200, y la actividad industrial ha crecido 4.3 por ciento de manera mensual.

“Paulatinamente en estos meses hemos retomando a un escenario bastante alentador (…) Rebasadas las etapas más críticas de la pandemia se diseñó un proceso de reapertura gradual y reactivación; además la estrategia de vacunación del señor gobernador (Alfredo del Mazo Maza) en donde se han aplicado más de 5.3 millones de vacunas ha incentivado, como en ningún otro estado, el ascenso de la actividad económica; a pesar de no haber sido fácil para todos los giros, han dado la cara por el empleo, para y por sus trabajadores y que quienes no han soltados su inversiones”.

Secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García / Fotografía: Fernanda García

A este panorama, añadió, se deben sumar los 19 anuncios de inversión que se han realizado desde el gobierno estatal desde octubre del año pasado a la fecha, que se traducirían en 90 mil millones de pesos en todos los sectores, incluyendo el logístico, alimentario, inmobiliario, servicios y comercio.

“Conforme sigamos en esta misma ruta, el proceso de reactivación se va a ir acelerando y nos permitirá recuperar el dinamismo de nuestra economía a un mucho mayor ritmo”.

Hasta el corte de febrero, 40 mil empleos formales inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se habían perdido, de los cuales 19 mil 766 corresponden a la zona de Toluca, siendo los más afectados los sectores de comercio y servicios. En segundo lugar, se encuentra Naucalpan con 12 mil 233 trabajadores dados de baja, seguido de Ecatepec con 11 mil 150.

