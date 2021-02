Miguel iría por pulque acabando la cuarentena, el covid-19 no lo dejó

Miguel Ángel iría por pulque acabando la cuarentena, el covid-19 no lo dejó (Foto Milenio)

“Cuando termine la cuarentena, no me vayan a preguntar si quiero ir por pulque, pasan directamente por mí”, fue el post que compartió Miguel Ángel en redes sociales cuando se declaró la emergencia sanitaria por coronavirus (covid-19), ya no pudo cumplirlo.

Como enfermero del Hospital Regional 1 de Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, atendió a pacientes de covid-19, ahí se contagió.

Atendía a los enfermos sin la protección que debería porque ni él ni sus compañeros cuentan con el material necesario. Él se compró lo que pudo, pero no fue suficiente.

Poco a poco su salud se fue deteriorando, tuvo que ser hospitalizado hasta que su cuerpo ya no resistió el virus y murió.

Familiares y amigos de Miguel Ángel, entrevistados por Milenio, relatan el deterioro del enfermero.

"Él se encontraba laborando cuando se empezó a sentir mal y estaba atendiendo justamente a pacientes con coronavirus y refería que empezaba con malestares, con lo que llamamos odinofagia, que es dolor al hablar, dolor de garganta y después de eso empezó con fiebre, con tos, unos siete días previos a que todo ocurriera".

En un principio, el enfermero fue clasificado con sintomatología leve, así que bastaba con aislarse en casa con todos los ciudadanos necesarios.

Miguel Ángel estuvo bien durante cuatro días hasta que su estado de salud se complicó y terminó hospitalizado con los pacientes moderado-severo.

Al día siguiente de la hospitalización pasó a terapia intensiva; lo intubaron y en pocas horas empeoró aún más su estado de salud.

"Durante su hospitalización presentó mayor deterioro, mayor falta de oxígeno, no podía respirar, lo pasamos a terapia intensiva inclusive y ahí fue donde lo intuban. En terapia intensiva ya no se pudo hacer mucho”.

Quienes lo vieron en el hospital, principalmente compañeros de profesión, coinciden en que su deterioro fue muy rápido.

“El día que lo bajamos a terapia, él todavía estaba despierto, él todavía interactuaba con la gente, si le preguntabas te contestaba, realmente el deterioro, me atrevo a decir que fue de un par de días, horas”

Miguel Ángel se caracterizaba por su alegría, mientras estuvo en cuarentena no dejó sus redes sociales y defendió que algunos trabajadores de la salud hagan chistes sobre el coronavirus.

Compañeros de trabajo de Miguel Ángel exigen a las autoridades el equipo de protección para hacerle frente al coronavirus, sin que su destino sea el mismo de su colega enfermero.

Varios trabajadores de la salud se han contagiado e incluso han fallecido a causa del coronavirus en gran parte del país, hospitales como el de Monclova de Coahuila y el de Tlalnepantla del Estado de México han sido centro de contagios por covid-19.





Con información de Milenio

(Rodrigo Gutiérrez)