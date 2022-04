Miguel Ángel Mancera, las justificaciones de un sexenio fallido

A 25 años del voto en la CDMX es una serie no periódica de La Silla Rota que busca reflejar la evolución o retrocesos de la capital del país en el ámbito político, social, económico, cultural y de derechos humanos y lo que falta por avanzar

Miguel Ángel Mancera ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal con una cifra récord, que dilapidó y hoy lo tiene como un legislador más, sin mayor influencia en el Senado. No solo llevó al PRD a la peor derrota en su historia, en su administración despuntaron casos de corrupción y la narcodelincuencia sentó sus reales.

TAMBIÉN LEE: A 25 AÑOS DEL VOTO CHILANGO ¿QUÉ HA CAMBIADO EN LA CDMX?

Entrevistado por La Silla Rota, Mancera habla sobre su gestión al frente de la capital. Justifica, por ejemplo, su actuación en torno a la Línea 12 del Metro, que durante su administración estuvo 19 meses sin servicio en 11 de las 20 estaciones que la componen, y donde el pasado 3 de mayo se colapsó la estructura que dejó 26 personas muertas.

Al inicio de la entrevista saluda cortés, pero frío. El también exprocurador capitalino luce atlético –practica box– y casi igual que cuando era jefe de Gobierno, aunque ya no acapara la atención.

SEIS AÑOS BAJO LA LUPA

Mancera, de 56 años, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también obtuvo el grado de Doctor. Su carrera política comenzó a despuntar cuando en 2008 fue propuesto procurador de justicia capitalino, por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

En 2012 fue postulado por el PRD como candidato a la jefatura de Gobierno y obtuvo la votación más alta hasta entonces registrada. Pese a ello, en seis años su capital político se diluyó y en 2018 entregó el gobierno capitalino a Morena.

Durante el gobierno mancerista, se sintió con mayor fuerza la presencia de la delincuencia organizada. Se registró un desmesurado crecimiento inmobiliario y en contraste las soluciones para los damnificados del sismo del 19 de septiembre fueron regateadas a los afectados y debieron esperar al cambio de administración.

También hubo escándalos ligados a corrupción, y terminada su gestión, personajes ligados a su gobierno fueron acusados o apresados. El más relevante, Julio César Serna, su amigo personal, director de la Central de Abastos y luego coordinador de su gabinete. Fue detenido el 27 de noviembre pasado por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la CEDA. Pero no es el único exfuncionario con problemas legales.

LOS DELITOS QUE PERSIGUEN

Mancera, ahora coordinador de una minibancada perredista del Senado –de tres integrantes–, apenas se extiende en las respuestas de los temas que se le preguntan sobre su gestión. En la mayoría de respuestas mide sus palabras, evade contestar o ir al grano, como en los casos donde se le pide hable del desordenado crecimiento inmobiliario registrado durante su administración y que modificó el aspecto de diversas colonias en la capital, al sustituir casas por edificios departamentales y afectar servicios como el abasto de agua o causar más tráfico vial.

Otro ejemplo es el de los espinosos casos de presunta corrupción de personajes cercanos a él o que durante su gobierno acumularon poder y, de acuerdo con algunas acusaciones, presumiblemente riqueza.

Hay distintos ejemplos al respecto. Cuando gobernaba, destituyó en 2015 a su primer secretario de Obras, Alfredo Hernández García, por otorgar un contrato millonario a una empresa para la que trabajaba su esposa.

Pero el cambio de administración destapó una serie de presuntas anomalías cometidas por cercanos a Mancera, cometidos en distintas áreas.

Está el caso del subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Vásquez, a quien se le creó el puesto –no estaba en la estructura administrativa– y quien autorizaba los recursos que se destinaban a diversos rubros del gobierno.

El exfuncionario fue detenido en febrero de 2020 por la Fiscalía General de Justicia capitalina por desvío de recursos y después liberado en septiembre de 2021, bajo el criterio de oportunidad, a cambio de que revele lo que sabe sobre el funcionamiento del gobierno mancerista. Gracias a ello, fue que cayó Serna.

Un caso más es el de quien fuera secretario de Obras y Servicios y luego comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí, que durante su etapa de funcionario acostumbraba cortar las entrevistas si había alguna pregunta que le disgustara.

Acusado por la FGJ capitalina del desvío de recursos por 40 millones de pesos cuando estuvo a cargo de los trabajos de reconstrucción para los damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017, Tungüí se pudo localizar hasta que mayo de 2021, fue extraditado de España y al llegar a la Ciudad de México, apresado.

Fue durante su periodo como comisionado que miles de damnificados vieron pocos avances en la reconstrucción de sus casas. Algunos describen que el modus operandi de Tungüí consistía en prometer acelerar los trámites de entrega de cheques a cambio de que los afectados aceptaran a las empresas que él recomendaba.

La inconformidad y enojo de los afectados alcanzó tal grado que formaron el movimiento Damnificados Unidos, y varias veces bloquearon calzada de Tlalpan y otras vialidades para que las autoridades los escucharon.

Otro de los integrantes del gabinete mancerista bajo la lupa de la ley, es el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda durante los últimos tres años de su gestión, Felipe de Jesús Gutiérrez, quien también se encuentra prófugo, acusado de desvío de recursos, en perjuicio del proceso de reconstrucción.

Es precisamente al arquitecto, como le gustaba que lo llamaran, quien es señalado de ser responsable de la gran cantidad de edificios que aparecieron desordenadamente en los últimos tres años del gobierno de Mancera, al autorizar cambios de uso de suelo a favor de empresas inmobiliarias.

A Gutiérrez y a su paso por la Seduvi se le atribuye que la obligación de los grandes constructores de mitigar los impactos de sus obras no se haya cumplido y que se cuente con poca información al respecto. Durante su periodo, la transparencia en su dependencia consistió en negar información.

Un caso más es el de quien fuera director del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins, acusado a en 2020 de entregar millones de pesos del INVI sin sustento legal. Sin embargo, a inicios de 2021, Collins obtuvo un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión. Pero luego el proceso se reactivó y el funcionario ­­­­­­­­­­­­–de quien se dice no está en el país y tiene una ficha de búsqueda de la Interpol– se volvió a amparar.

Otros funcionarios que trabajaron para la administración mancerista también han sido sancionados. La Silla Rota informó el 12 de agosto que entre ellos estaba el ex secretario de Finanzas, Edgar Amador, a quien la Secretaría de la Contraloría inhabilitó para ocupar un cargo en el gobierno por varios años.

Otro mancerista sancionado es el ex coordinador de la Agencia de Gestión Urbana -ya desaparecida- Jaime Slomianski, quien fue inhabilitado por cinco años y de quien recientemente se dio a conocer el 21 de septiembre de 2020 que además hay una orden de aprehensión en contra suya por desfalco, de parte de la Fiscalía General de Justicia.

Como Collins, Slomianski ha recurrido al amparo para evitar ser apresado.

Un caso de un personaje empoderado por Mancera es el del ex jefe del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, quien era capaz de movilizar a cientos de sus compañeros para eventos políticos de apoyo al entonces mandatario capitalino.

El exdirigente es recordado por vender plazas, fustigar a los disidentes al sindicato y también porque en una manifestación de sus agremiados amenazó a un periodista frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El reportero se salvó de ser golpeado masivamente, gracias a que el área de seguridad de la ALDF alcanzó a ingresarlo a sus instalaciones.

Figueroa, que hasta fue designado por Mancera diputado Constituyente y llegó a ir uniformado de bombero a la casona de Xicoténcatl, donde se discutió la primera Constitución de la Ciudad de México, a la fecha tiene orden de aprehensión por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Actualmente está prófugo.

LA CAÍDA DEL PRD

Mancera vio diluirse su popularidad como gobernante, primero, con el aumento de la tarifa del Metro de 3 a 5 pesos en diciembre de 2013, bajo la promesa de que el servicio mejoraría, lo que no se vio reflejado en el masivo transporte público.

En la antesala de las elecciones intermedias de 2015, se registró una fractura en el PRD capitalino de la cual no se recuperó. El secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, intentó jugar al operador electoral y favoreció a sus cercanos con candidaturas ganadoras y relegó a perredistas de toda la vida.

Entonces se registró una desbandada de militantes del PRD al recién creado partido Morena, que al año de haber nacido se apoderó de cinco delegaciones.

En 2018 el resultado fue más adverso para el PRD. La sangría de militantes del partido del sol azteca hacia Morena continuó y en 2018 ya no fueron cinco, sino 11 las alcaldías que ganó el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

En la entrevista, Mancera no atribuye la derrota perredista al desplome de la aceptación de su gobierno, sino a que hubo una votación "altísima" para el PRD, pero que la de Morena, que fue el ganador, fue mayor.

MOMENTOS COMPLICADOS

El sexenio mancerista estuvo marcado por movilizaciones sociales que afectaron a la capital. La ocupación del Zócalo por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante meses y que estresó a quienes acudían al corazón de la capital. Un momento que marcó a su gobierno que desde entonces mantuvo ocupado el Zócalo con ferias, conciertos u otro tipo de eventos para que la plancha ya no volviera a ser ocupada.

Otro momento fue el sismo del 19 de septiembre de 2017, una pesadilla para los capitalinos porque como si fuera una broma de la naturaleza, revivió los recuerdos de quienes vivieron el terremoto de 1985, ocurrido otro 19 de septiembre. A los más jóvenes les permitió conocer de primera mano el riesgo de vivir en una zona sísmica como la CDMX. Miles de capitalinos vieron cómo en menos de dos minutos su patrimonio se derrumbó y se quedaron sin su vivienda.

Otros de los momentos complicados fue el de las contingencias ambientales de 2016, que obligaron prácticamente a la mitad del parque vehicular capitalino a quedarse en casa y aunque hubo transporte público gratuito con camiones de RTP, abrió la puerta para que las aplicaciones de taxis hicieran su agosto.

En materia de seguridad el sexenio mancerista será recordado porque se registró en mayo de 2013 la desaparición de 13 personas en el Bar Heaven, en el corazón de la Zona Rosa. Los cuerpos fueron hallados tres meses después en un rancho ubicado en el municipio de Tlalmanalco. Detrás del crimen estaba la mano de la temible organización Unión de Tepito.

Un logro de su gobierno es que se logró la promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017, algo que se venía trabajando desde los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.

¿Cuál fue el mayor problema con el que lidió en su gobierno?

Son dos momentos muy difíciles. Uno se presenta con la ocupación de los profesores de un tema que no tenía que ver con la ciudad, sino que era una reforma que se estaba planteando desde el Ejecutivo federal, la reforma educativa. Los profesores deciden tomar el Zócalo y es una ocupación que dura meses y meses y meses, y eso fue verdaderamente de mucha afectación. En todo, en el humor, en el trabajo, en el día a día. Otro tema que también se sufrió, fue el asunto de los sismos, primero el del 7 y después el del 19 de septiembre que fue ya terrible.

¿Cómo afectaron ambos temas a su gobierno, a sus planes?

Mucho porque la ciudad estaba dividida en el tema de los maestros. Había un gran porcentaje, casi 50 por ciento que exigía que los quitáramos, y ese porcentaje estaba muy enojado de que no lo hiciéramos. Cuando esto se fue prolongando ocho meses, se fue haciendo más grande ese enojo. Pero había otro porcentaje que decía que no, que no se debía quitar y dejar ahí y que debían permanecer. Sí afectó, bastante.

¿A su popularidad?

Sin duda, esa fue una afectación directa.

¿CÁRTELES O DELINCUENTES COMUNES?

Mancera sostiene lo que fue una declaración mal tomada en su administración: que en la Ciudad de México no hubo cárteles. "Lo sigo diciendo y lo digo ahora, es que no había cárteles. Nosotros teníamos bandas delictivas. Para mí ´El Ojos´ no es un cártel a la manera del de Sinaloa o del Jalisco Nueva Generación. Ni siquiera está en la lista de la DEA".

"El Ojos viene desde una lucha de cuando yo era procurador, comenzó conjuntamente con la Procuraduría del Estado de México, porque entonces era ´la Mano con Ojos´. Se captura a quien era La Mano y queda El Ojos. Después, el trabajo conjunto que hicimos con la Secretaría de la Marina permitió hacer el operativo donde pierde la vida El Ojos".

"La Ciudad de México pasó de tener casi 40 mil reos a 15 mil, entonces, cuando a una ciudad le liberas esa población penitenciaria, tiene que haber repercusión. Si esto lo trasladas al país, estás hablando que de pronto hubo una liberación de 40 mil. Son los índices que de pronto se disparan y está clarísimo, porque de 2012 –que empezamos nosotros– a 2015, los índices van a la baja en homicidios y de repente viene un escalón y de ahí se dispara a lo que tenemos hoy en día".

¿Entonces el aumento de la delincuencia es atribuible a la "puerta giratoria"?

Sí.

¿Dice que no eran cárteles, pero, qué tan peligrosas eran para la ciudad esas bandas delictivas?

La Ciudad de México tiene una incidencia delictiva muy clara. Lo que afecta todo el día a la ciudadanía es que haya robo a transeúnte, de vehículo con violencia, a transporte, como que esa es la delincuencia. Y estas bandas son las que generan homicidios y la distribución de droga.

Pueden tener conexión con grupos delictivos más grandes, sí, porque a alguien le tienen que comprar la droga, estos amigos no son productores, ni siquiera tienen contacto con los grandes capos, pero sí son distribuidores. Entonces tienes que hacer labor de detección y de detención y sí te generan violencia.

LAS IRREGULARIDADES

¿Qué les diría a aquellos que lo responsabilizan del desorden inmobiliario?

Que revisen las cifras ahora, que revisen los edificios. Hace poquito alguien me decía "¿tú hiciste Mitikah?". No, es un proyecto que viene de varios ejercicios de gobierno, pero si ese nos lo cargan te diría que nosotros hicimos tres torres: Bancomer, la Reforma, la del hotel Carlton y la otra torre de Mitikah. Está bien. Yo creo la Ciudad de México se tiene que transformar y transformarse.

¿En el caso del sismo, hubo investigación por malas construcciones o hubo omisión de su gobierno?

Cuando fue el 19S, se iniciaron carpetas de investigación, hubo órdenes de aprehensión, procesos penales en donde habían detectado negligencia, porque sí, en los procesos de construcción se detectaron en algunos casos negligencia.

Hay varios ex funcionarios de su gobierno investigados por distintos casos de corrupción, algunos apresados, ¿por qué hay tal cantidad?

No sé. La verdad de las cosas es que ese es un tema del gobierno actual. Así como hay casos, hay unos que ya han ganado las personas que han sido señaladas y lo importante es eso, que puedan tener el derecho de defensa. Yo he reiterado que mientras lo tengan garantizado y hasta ahora lo hemos visto, con los casos que han ganado varias de las personas mencionadas y que siguen ganando, que sí está garantizado.

¿Le sorprende eso?

Nunca hubo una política que yo siguiera, nunca fuimos hacia el tema de las persecuciones o de los señalamientos, pero bueno eso es de cada quien.

¿Podría haber persecución en contra de ellos?

Ojalá que no, ojalá que no sea un tema de persecución política, sino bueno pues si tienen alguna duda y lo quieren llevar a la parte judicial, ahí tendrán que ganarlo.

¿Metería las manos al fuego por ellos?

No es un tema de meter las manos. Es un tema de decir que las instrucciones era que se cumpliera con los manuales, con la ley y si ellos al final lo demuestran que lo hicieron, qué bueno y si alguien no lo demuestra o estuvo mal, que lo asuma.

rst