"Mientras los hospitales de Edomex se saturan, la población está como si nada"

Afuera de los hospitales covid, la gente espera. En medio de las lluvias torrenciales y el contraste que ofrece el sol abrazador, las miradas son de preocupación. Los familiares de los pacientes, esperan, rezan. Comen lo que pueden. Duermen como pueden. Los pacientes generales han comenzado a ser rechazados y las intervenciones quirúrgicas reprogramadas. La tercera ola de contagios se vive en los hospitales, en el resto del Estado de México, "la gente se comporta como si no existiera la pandemia", reconocen.

De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud federal, son 16 los hospitales -hasta el corte del domingo 1 de agosto- los que tienen un porcentaje de ocupación superior al 70 por ciento, de éstos, cinco no tienen espacio para un paciente más. Están saturados.

"No pensamos que la pandemia nos iba a alcanzar de nuevo. Creíamos que estaba todo bajo control", relató Laura, para La Silla Rota. Estaba sentada en la banqueta esperando noticias de su hermano, lleva internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General "Dr. Nicolás San Juan", ubicado en Toluca, dos semanas.

Pero no hay muchos familiares de pacientes covid en las inmediaciones de los nosocomios, la mayoría se va a casa pues los informes se dan por teléfono, se debe minimizar el riesgo a todo lo que se pueda.

"Vine a darme una vuelta porque si me quedo esperando siento que lo estoy dejando solo. Sí nos han informado cómo está, pero no es suficiente, ojalá pudiéramos entrar a verlo. No sabemos cómo se infectó, ya no sabemos".

SOLO ATIENDEN EMERGENCIAS

Debido a que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, hasta el corte del domingo, mil 484 pacientes covid son atendidos en hospitales del estado, en muchos de ellos han optado por atender sólo emergencias. Se necesitan todas las manos disponibles para hacer frente a la pandemia.

Aunque se alcanzaron ya los 10 millones de dosis de la vacuna anticovid, la tercera ola avanza. En la entidad alrededor de 3 mil 122 mexiquenses que cuentan con al menos una dosis de la vacuna han resultado positivas al virus SARS-CoV-2.

De abril a la fecha, el panorama ha ido cambiando. El 21 de abril la tasa de ocupación en camas generales al 18.68 por ciento; hasta el 1 de agosto era del 53.36 por ciento. En camas con ventilador el panorama no es distinto, nueve hospitales están en números rojos y siete en cuanto a Unidades de Cuidados Intensivos.

"Tenían que hacerme una operación, padezco de la próstata, tengo diálisis por ello, pero en el ´Centro Médico "Adolfo López Mateos´ me reprogramaron aunque no me han dado fecha, ahorita vine a traer a mi hija por una apendicitis", reconoció José, originario de Capulhuauc.

LOS HOSPITALES SATURADOS

En los hospitales 197 del IMSS ubicado en Texcoco y el General de Azitapán, ya no tienen espacio en terapia intensiva, mientras que el Materno Perinatal "Mónica Pretelini" en Toluca, tiene sólo el 12 por ciento de su capacidad disponible; el Gustavo Paz de Tlalnepantla, el Fidel Velázquez de Ecatepec y el de Alta Especialidad de Ixtapaluca, operan con el 75 por ciento de ocupación.

En cuanto a camas con ventilador los de mayor demanda son El Molinito de Ixtapaluca, Las Margaritas en Tlalnepantla y La Quebrada en Cuautitlán Izcalli, ya no tienen ninguna disponible.

Mientras que si se busca una cama general, es mejor evitar el Hospital en Amanalco, el Hospital General de Zona en Atlacomulco, el 220 de Toluca, el 194 de Ixtapaluca y el 251 de Metepec (todos del Instituto Mexicano del Seguro Social), están saturados.

