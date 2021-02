''Mientras el gobierno no me venga a cerrar... hay que trabajar''

Don Domingo recorre las calles de la colonia Xico I, con su viejo triciclo y su grito de batalla: "¡Haaayyyy taaaammmmmaleeesss, atoleeee!

Sabe que hay una emergencia nacional y que a sus 68 años no puede andar en las calles, pero el mismo dice: “pero y qué voy a comer. Si no trabajo no vivo".

No usa cubre bocas como lo recomendó el gobernador Alfredo del Mazo, mucho menos guantes o protección alguna.

Con sus callosas manos saca los tamales de su bote caliente. Y atiende con mucha caballerosidad a mujeres y niños que corren a comprarle.

Dice que a su edad solo espera la protección de Dios, "el gobierno no me va a mantener". Y se va con su triciclo cargado de botes de tamales y atole a seguir su venta.

Ofelia es estilista, con preocupación mira a la avenida Cuauhtémoc, en la misma colonia de Xico I, no hay clientes. Se esfuerza por mantener limpio su negocio ya que le entra demasiada tierra por los fuertes vientos.

"Aún tengo que abrir mi negocio mientras que el gobierno de Valle de Chalco no me venga a cerrar".

Su preocupación es poder hacer dos o tres cortes al día, a 45 pesos cada uno, para juntar dinero para la comida de la familia.

Y su preocupación se debe a que su esposo fue despedido de la empresa en que laboraba en la reparación de elevadores en la ciudad de México.

"Este coronavirus vino también a matar nuestra economía", expresa la mujer que ve entrar a una de sus clientas y se dispone a cortarle el pelo.

La encargada de una tortilleria que se ubica en la calle 23, descansa su cuerpo en un banquito, en espera de la clientela.

Su negocio está desierto, no hay gran demanda en la compra de tortillas. A unas tres cuadras también otra tortilleria esta en la misma situación.

Se le pregunta: "¿ Va a cerrar en estos días por la pandemia? “ ella, sonríe y expresa:" no vamos a cerrar, ¿cómo cree?".

Explica que no pueden dejar a sus clientes en esta emergencia nacional sino" ¿qué van a comer? Nosotros tenemos órdenes del dueño de la tortilleria de mantener abierto".

Y si, la clientela pasa por uno o dos kilos de tortillas, otros por cinco pesos e incluso por un peso de tortillas, para su alimentación diaria.

Se le pregunta de porqué no hay fila y dice que porque la gente sabe que la tortilleria estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas.

Una mujer que llegó a comprar su dotación de tortillas, dijo que lo único que se escaseo fue el huevo, cuyo kilo que estaba a 35 pesos subió a 43.

"Pero aún podemos encontrar verduras en las recauderías o tiendas que no han cerrado a pesar de que el ayuntamiento de Valle de Chalco ya pasó a decir que cierren".

Lo mismo pasa en las pollerías, donde una mujer maneja las tijeras con destreza. "¿Qué le damos patrón?"

En las pollerias el precio se mantiene en 87 pesos el kilo, a 12 pesos los retazos para los perros.

"¿Oiga señora, hay escasez de alimentos en Valle de Chalco?", la mujer sonríe y dice: "¿Qué no está viendo cuánto pollo tenemos?"

En el llamado Puente Rojo que se ubica sobre la avenida Alfredo del Mazo y la autopista México - Puebla los negocios siguen abiertos, al igual que en las avenidas Cuauhtémoc, Tezozomoc, Cuitláhuac y la Adolfo Mateos.

En la central de abasto que se ubica sobre la carretera local Tláhuac-Chalco la actividad es normal, aunque si hay negocios cerrados pero no por la presencia del covid-19, sino por las extorsiones del crimen organizado.

La actividad comercial en Valle de Chalco es "casi normal" por sus calles hay aún mucha gente, negocios abiertos, transporte lleno durante las mañanas y tardes por el movimiento de los trabajadores, pero en ningún momento se encontró con escasez de alimentos.

El alcalde de Valle de Chalco, Armando García Méndez, mandó a colocar recipientes con gel antibacterial y jabón, para lavado de manos, al entrar o salir del municipio o bien de casa.

Insiste ante sus vecinos que “el lavado e higiene de nuestras manos resulta muy importante, para unidos detener la expansión del coronavirus (covid-19) al interior del municipio”.

Reconoce que en su municipio hay movimiento de gente por "la necesidad de acercar sustento diario al hogar" y los vecinos tienen que salir a diferentes partes del estado de México y de la CDMX a sus jornadas laborales.

En los primeros días de la cuarentena nacional empezó a escasear el huevo, pero pronto regresó al mercado de la zona metropolitana, con un nuevo precio de 35 pesos el kilo paso a 45.

Igual lo vendían en Valle de Chalco, Chalco, los Reyes la Paz, Texcoco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y en colonias colindantes de la ciudad de México.

En Nezahualcóyotl la gente sigue con su vida normal, los tianguis repletos, las calles llenas y las tiendas abiertas.

Susana, una vecina de la colonia El Sol, en el límite de Nezahualcóyotl con la ciudad de México, aseguró que en su municipio no hay ningún tipo de escasez.

En esas colonias de Nezahualcóyotl el huevo está a 44 pesos el kilo y las tortillas a 16.

"Hoy se pone el tianguis y encuentras de todo abarrotes, verduras, fruta carne y un buen de gente que sale a hacer sus compras".

Agregó: "Todos los días hay gente en la calle personas de todas las edades y muchos niños en las calles".

Mientras que en la alcaldía de la Venustiano Carranza, en el límite con Nezahualcóyotl, el huevo se estabilizó en 45 pesos mientras que la tortilla en 16 pesos el kilo.

Las amas de casa de esta zona de la CDMX indicaron que no hay escasez de alimentos, pero si se incrementan los costos de algunos productos como el jabón.

Por ejemplo el jabón neutro de 10 pesos que tenía antes de la cuarentena paso a 16 pesos la pieza.

En Ecatepec tampoco hay escasez en las colonias más pobres del municipio como la Luis Donaldo Colosio, donde las familias hacen sus compras de manera ordinaria.

De acuerdo al ayuntamiento de Ecatepec la central de abasto se mantiene abierta, solo las tiendas departamentales están cerradas.