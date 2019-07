Mientras anuncian "bloqueo exprés" a celulares robados; persisten comercios que ofrecen desbloqueo

En las plazas comerciales de Eje Central en la zona del centro de la Ciudad de México los comerciantes aseguran que con un pago entre 800 y 2 mil 500 pesos es posible desbloquear un teléfono celular usado o con reporte de robo o extravío. Sobre una de las avenidas más concurridas de la capital del país, comerciantes despliegan pequeñas mesas con aparatos móviles se segundo uso y a un lado tienen letreros que dicen "flexeo, desploqueo, hackeo".

"Te cobro 100 pesos por desbloquearlo y 800 con reporte", dice uno de los vendedores en Meave. En un local de la Plaza de la Tecnología el precio para un iPhone 6 va de 50 pesos por quitarle la contraseña. "Si ya quieres acceder a otra cuenta eso es más caro, te sale en mil 200".

En esa misma plaza un comerciante señaló que para desbloquear la cuenta, es decir cuando tiene reporte ya sea por extravío o robo es más caro. "Te cobro 2 mil 500 pesos". Incluso comentó que es mejor comprar un usado que cuesta 3 mil en adelante depende del modelo.

No en todos los puestos o locales acceden a desbloquear la cuenta, y los que sí aceptan no garantizan que vuelva a funcionar. Reconocieron que en ocasiones si se logra y cuando no, ya no devuelven el dinero.

En los últimos años el robo de celular y su venta se ha convertido en un negocio de más de 3 mil millones 577 pesos al año. De acuerdo con el análisis del Consejo Ciudadano de la CDMX sobre los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2018 fueron hurtados al día mil 972 celulares en la capital, cuya probable ganancia para los delincuentes fue de 9 millones 800 mil pesos diarios durante el año pasado.

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, de enero a mayo de 2019 se presentaron 665 carpetas de investigación por robo a transeúnte a celular con violencia y 293, sin violencia. En 2018 fueron 13 mil 199 con violencia y 8 mil 523 sin violencia. En 2017 se reportaron 8 mil 283 y 5 mil 858, respectivamente.

Ante estos datos, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este lunes la estrategia multisectorial para promover el bloqueo de los celulares robados y extraviados como parte de una medida integral que tiene el objetivo de disminuir el robo, venta o compra de teléfonos móviles usados.

- Enviamos al @Congreso_CdMex una iniciativa para aumentar la pena en robo de celular

- Se publica un decreto que prohíbe la venta de celulares en tianguis

- #BloqueaTuCel, ayúdanos. Para eso necesitas tener tu IMEI. Entre todos vamos por una #CiudadSegura. Mira el video ???? pic.twitter.com/5kzF8mEtSc — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 8 de julio de 2019

Aunado a esta medida, la administración de Claudia Sheinbaum publicará este martes en la Gaceta Oficial un decreto para prohibir la venta de teléfonos celulares en tianguis capitalinos, así como entregará al Congreso de la CDMX una iniciativa de reforma para fortalecer las penas de robo de teléfonos celulares.

Esta medida para promover el bloqueo de aparatos móviles en la CDMX tiene su antecedente en 2014 cuando la Secretaría de Gobernación lanzó la Campaña Nacional para el Reporte y Bloqueo de teléfonos Celulares. En ese entonces se planteó que a través del reporte de robo o extravío con el código de Identidad Internacional de Equipo Móvil IMEI (por sus siglas en inglés) se inhabilitaran por completo.

Sin embargo, la campaña no tuvo éxito y continuó el comercio informal celulares usados, y probablemente robados. Así lo declaró en 2017, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera cuando anunció que se habían incautado en operativos un total de 30 mil aparatos de dudosa procedencia y en ese momento exhortó a prohibir su venta, pero esta propuesta no se concretó.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México reconoció que anteriormente entre empresas y autoridades se habían concertado esquemas contra el robo de celular y su bloqueo, no obstante el abandono y al no darle seguimiento, fracasaron los resultados positivos.

Aseguró que en esta ocasión la diferencia será la coordinación entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), compañías de teléfono celular y el gobierno de la Ciudad de México.

En un recorrido por las plazas de la Tecnología, Meave y afuera del mercado de Salto del Agua se constató que en estos lugares, además de los desbloqueos al código de contraseña e IMEI, se venden celulares sin factura.

La venta de teléfonos móviles usados se da principalmente sobre la avenida Eje Central. Además, La Silla Rota ubicó por lo menos dos locales afuera del mercado de Salto del Agua. Son puestos improvisados con una mesa plegable y encima de ella, están los productos que a la vista tienen golpes o están rallados. Su precio oscila desde los mil hasta los 5 mil pesos.

Además de estos lugares, en páginas web como Segunda Mano o Mercado Libre también los ofertan. Se pueden encontrar desde mil 800 pesos por un Motorola E5 hasta los 18 mil 500 por un Iphone XS 64 gigas.

¿CÓMO BLOQUEAR UN CELULAR ANTE UN ROBO?

Para solicitar el bloqueo del celular existen cinco maneras diferentes, a través de la Aplicación Alameda Central, por medio del sitio web bloqueatucel.cdmx,gob.mx, con una llamada al Locatel o con ayuda de "Victoria" (chatbot) mediante el envío de un mensaje de texto al #30303.

Antes de hacer el boqueo, se debe de obtener el número IMEI y se puede hacer marcando al *#06#; de inmediato llega la clave por mensaje.

A pesar de que en tianguis de la CDMX estará prohibido la venta de celulares, esta práctica no estará penada entre particulares o en páginas web, por lo tanto para asegurar que no tengan reporte de robo o extravío, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) mediante su sitio ofrece revisar una lista para garantizar que estos aparatos sean legales.