Mientras alertan por ola de secuestros en el Metro, Procuraduría niega denuncias

"Cuando me enteré que las autoridades dijeron que no hay denuncias no lo pude creer", dice Zúe, una de las víctimas cuyo caso se dio a conocer la semana pasada en La Silla Rota ante la postura de las autoridades quienes dijeron que no están enterados de ninguna denuncia

La Silla Rota consultó a la Procuraduría capitalina para conocer sus cifras con respecto a este caso:

En torno a los videos publicados en redes sociales, en los que se denuncia el secuestro de mujeres en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cometido por hombres que se hacen pasar como su pareja o conocido para sustraerlas, obligarlas a abordar vehículos y privarlas de su libertad, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informa que no se tienen denuncias de víctimas por estos hechos", informó la dependencia en una tarjeta informativa.

Sin embargo, como se reportó en la nota de la semana anterior, Zúe sí denunció... pero su denuncia no quiso ser recibida como intento de secuestro.

El día siguiente a los hechos (16 de enero) hice la denuncia ante la Procuraduría, sin embargo como no me robaron y sólo fue la tentativa y ellos me dijeron que en mi caso el objetivo era el robo, se dio la oportunidad y no fue un secuestro, levantaron la denuncia como robo. La denuncia no fue ante la Fiscalía Antisecuestros y fue ante la coordinación territorial de Coyoacán", cuenta Zúe.

La denuncia de Zúe tiene el número de carpeta

"Sabía que si denuncias no va a pasar nada, pero lo que me motivó a hacerlo fue que no solo era un robo sino que pudieron haberme llevado y no saber qué querían hacer conmigo", explica.

Investigaremos si es verídico: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró en conferencia que no hay ninguna denuncia de secuestro a mujeres en el Metro.

Asimismo, indicó que solicitó al secretario de Seguridad, Jesús Orta, que se reúna con las denunciantes en redes sociales "para corroborar si es verídico".

Por su parte, Orta dijo más temprano que había denuncias al exterior del Metro y aunque no esté acreditado, se reforzará la vigilancia en el Metro.

Hasta el momento la única declaración del Sistema de Transporte Colectivo Metro fue a través de una tarjeta informativa en la que niegan tener alguna denuncia hasta el momento.

Asimismo, aseguró que contactaron a una de las jóvenes que reportaron tentativa de secuestro y "hasta el momento no han tenido respuesta alguna".

Sin embargo en algunos tuits de sus redes sociales el Metro negó tener alguna denuncia.

En ninguna de las 195 estaciones de la Red del Metro, hay registros de denuncias asociadas a intento de secuestro.

En apoyo a la seguridad de las usuarias, se tienen destinados vagones exclusivos en toda la Red, con horario permanente. — MetroCDMX (@MetroCDMX) 30 de enero de 2019

Desaparecidos en el Metro

De acuerdo con información de la Procuraduría capitalina, se tiene registro de 43 carpetas de investigación por personas que fueron vistas por última vez en distintas estaciones.

Sin embargo, el 65 por ciento de dichas carpetas "se resolvieron con la localización de las personas, quienes no presentaron daños en su integridad ni fueron víctimas de delito, tratándose de ausencias voluntarias", del 35 por ciento se desconoce.

