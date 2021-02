''Mi Uber me pidió chance de agarrarse a golpes con un motociclista''

“Mi Uber me pidió chance de agarrarse a putazos con un motociclista que le mentó la madre…y como a mí me gusta ver arder el mundo le dije que no había pedo”, así comenzó su relato Francisco, un usuario de Twitter que tomó popularidad luego de relatar el altercado que vivió su chofer y un motociclista.

Los hechos, presuntamente ocurridos en la Ciudad de México, ocurrieron luego de que un motociclista le aventara la motocicleta y lo insultara.

Todo comenzó porque don Uber cruzó dos carriles de la avenida hasta donde yo estaba. Puso intermitentes pasó con precaución y el motociclista con todo y que lo vio de lejos le valió madres, le aventó la moto y le mentó la madre.

Pensé que ahí quedaría todo... — Francisco Cam (@Pako0o) 13 de julio de 2019

La calidad de la crónica fue elogiada por cientos de usuarios de Twitter quienes comentaron que la narración fue aún mejor que la de comentaristas deportivos.

En el hilo viral, Francisco cuenta que tras varias provocaciones por parte del motociclista a "don Uber" -como lo nombró-, éste finalmente accedió a la golpiza en la que tras varios "rounds" el automovilista resultó ser el "ganador".

"Termina la pelea. Don Uber se proclama vencedor, un motista le grita: vientos, Don!! Le dio", relata.

La historia tuvo un "final feliz" pues posteriormente, el conductor se disculpó por el incidente y continuó con el viaje.

Yo le digo que no hay pedo y que le voy a poner 5 estrellas por darle en la madre al gandalla ese, los dos reímos y nos despedimos con una sonrisa...le agradezco el viaje.



Posiblemente sea la aventura de mi día.

Ahora me dirijo a comer barbacoa

y a reflexionar sobre Evangelion — Francisco Cam (@Pako0o) 13 de julio de 2019

"Don Uber" se volvió tendencia en Twitter México.

fmma