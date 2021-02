"Mi hermano tiene encerrada a mi madre y diario grita por auxilio"

VALLE DE CHALCO.- La señora Porfiria Rosa, de 87 años de edad, sufre constantes agresiones de parte de uno de sus hijos, pues aparentemente la tiene sin comer y encerrada en un cuarto; su hija Myrna Judith, de 47 años, la trata de rescatar, pero su hermano, no la deja acercarse a ella.

En el Estado de México no hay una estadística por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) de maltrato a adultos mayores, aunque cada vez hay más casos que no son registrados por las autoridades estatales.

En Ecatepec, don Felipe fue dejado a su suerte por sus familiares el pasado 19 de enero cuando se sentía mal por presuntos síntomas de covid; fue auxiliado por personal de Protección Civil municipal y trasladado al hospital Las Américas .

En el hospital lo atendieron bien y, de acuerdo con información del ayuntamiento de Ecatepec, no estaba enfermo del coronavirus; fue recogido por otros familiares. Él es de la colonia Vista Hermosa, donde vive con sus hijos, quienes desde un principio le dijeron que no lo llevarían a un médico al no tener dinero.

Doña Maura, de 90 años de edad, fue auxiliada por la policía, cuando había sido dejada por horas en una banqueta de la colonia Las Tablas del Pozo, también en Ecatepec, supuestamente para "tomar el sol".

Ella es originaria del estado de Oaxaca y vivía con un hermano que falleció. La habían llevado a Ecatepec para que estuviera con otros parientes, pero "la olvidaron en la banqueta durante el día y parte de la noche".

MALTRATO A ADULTOS MAYORES EN EDOMEX YA ES DELITO

El pasado mes de septiembre de 2020, las comisiones legislativas para la Atención de Grupos Vulnerables y la unidad de Procuración y Administración de Justicia del Estado de México, aprobaron las reformas al Código Penal que permitirán sancionar el delito de lesiones contra adultos mayores, con penas de 200 a 400 días de multa y 10 o 15 años de prisión.

Esta reforma al artículo 238 del Código Penal del Estado de México surgió de la propuesta de la diputada Violeta Nova, del partido Morena, quien señaló la necesidad de tener una pena mayor para aquellos que maltratan a este grupo vulnerable, práctica que se está volviendo recurrente y que se busca inhibir.

Durante la discusión a esta reforma penal, la diputada del PAN, Ingrid Krasopani Sechemelensky, estableció que uno de cada seis adultos es víctima de algún tipo de abuso. De acuerdo a estimaciones oficiales, sólo uno de cada 24 casos es denunciado por miedo a represalias.

Araceli Casasola Salazar, diputada del PRD, afirmó que aunque los adultos mayores son objeto de abusos, son pocas las denuncias presentadas; agregó que en el Estado de México hay más de un millón de hombres y 980 mil mujeres mayores de 65 años, lo que representa el 10.48 por ciento de la población de la entidad.

LA HISTORIA DE DOÑA PORFIRIA EN VALLE DE CHALCO

La señora Porfiria Rosa, es madre de siete hijos y, como miles de colonos, llegaron a poblar el municipio 122 del Estado de México, Valle de Chalco Solidaridad.

Tiene de vivir en ese municipio más de 30 años, hace 12 le detectaron Parkinson y ya no salió, le dió depresión y nada más era llevada al médico, informó su hija Myrna Judith, quien la cuidaba. "Ninguno de mis hermanos la venía a visitar ni aportar nada para sus gastos", dijo.

El 16 de julio del 2019, doña Porfiria fue visitada por personal del DIF municipal de Valle de Chalco para revisión médica, ya que se encontraba en condiciones de abandono y con algunos moretones en manos y brazos.

"Ese día hubo una discusión entre Juan Manuel y Elsa Lilia (otra familiar) porque la visita fue realizada a mi mamá, sin embargo, las trabajadoras sociales comenzaron a hacer preguntas a Erick David, hijo de Manuel, debido a que tienen una denuncia por maltrato infantil de él como padre hacia su hijo, lo que detonó una discusión donde hubo golpes y por la cual Elsa Lilia demanda a Manuel por agresiones con NUC CHA/FVG/VIC/112/201926/19/07", relató Myrna Judith.

Para el 12 de agosto 2019, Myrna Judith acudió al DIF a firmar un acuerdo en el que iba a ser responsable de su mamá. Nuevamente se hizo el trámite de su credencial de INAPAM y el cambio de tarjeta de su apoyo del adulto mayor "debido a que mi hermana al irse de la casa se llevó los documentos de mi mamá entre ellos acta de nacimiento, credencial de elector y tarjeta del apoyo del adulto mayor".

HERMANOS PELEAN POR LA MADRE

Para el 18 de octubre 2019, Juan Manuel, el hermano, "empieza a insultarme, muestra agresión hacía mi mamá y su hijo".

Siete días después, se pidió ayuda a Jessica Rojas Hernández, presidenta del DIF municipal, para que doña Porfiria recibiera apoyo.

"Después de un tiempo de tener a cargo a mi mamá en diciembre mi hermano me dice que la quiere tener un momento. Sin embargo ya no me la regresa y no me deja verla".

"El 13 de marzo 2020, mientras yo trabajaba, él se dirige a mi cuarto y visita a mi hija, le lleva mi mamá y le dice que ella pidió verla. Yo, por la tarde, después de que mi hija me dice la situación, le digo que no se dirija hacía mi hija, mucho menos cuando no estoy; él empieza a alzar la voz y decir groserías, yo salgo al patio de la casa y mi hija detrás de él observa que me va a pegar con un palo, por lo que ella interfiere. Se llamó a seguridad pública y lo detienen por agresiones, a partir de esta fecha hago una denuncia: AMPEVFYS NUC CHA/FVG/VIC/112/073077/20/03".

El primero de febrero de 2021, Myrna Judith, inició la predenuncia /WEB/0120222/21/02 en contra de su hermano Juan Manuel, por robo de objetos y lo que resulte.

La hija relató que el día 23 de mayo de 2020, estaba en su domicilio con su madre, doña Porfiria Rosa, cuando llegó Juan Manuel, y con gritos se dirigió a su madre para expresarle "abre la maldita boca, con una chingada"; la señora Porfiria pidió ayuda a su nieta.

"Entro a la habitación donde siempre mi hermano la tiene encerrada con llave y me percato que mi madre tiene golpes, moretones en los brazos y el cuello y se encuentra en un estado de suciedad deplorable por lo que en ese momento la saco de la habitación y me la llevo bajo mis cuidados y mi hermano me grito que él ´no tenia dinero para darle de tragar´".

Agregó: "Además de que mi hermano es sumamente violento con todas las personas y ya lo he denunciado por agravios hacia mi persona con el numero de carpeta CHA/FVG/VIC/112/201926/19/07, y la CHA/ FVG/112/073077/20/03, también tiene carpeta iniciada por agresiones y violencia familiar hacia su hijo Erick, ya que lo golpea al grado de que el niño se ha ido del domicilio en varias ocasiones".

El día 26 de diciembre del 2020 se presentó nuevamente Juan Manuel, "me dice que quiere ver a su hijo Erick David y me empuja con violencia y entró a mi casa y en seguida llegaron mis hermanos Luis, Elisa y Yolanda, en ese momento mi madre Porfiria Rosa, que es una anciana en silla de ruedas y con enfermedad que le impide valerse por si sola, se encontraba en el patio de la casa habitación tomando el sol en compañía de mi hija Diana y es cuando mi hermano Juan Manuel, la carga y la mete a una de las habitaciones en el fondo de la casa y y los demás hermanos empiezan a buscar documentos por toda la propiedad y demás valores de mi señora madre y enseguida llevaron a un cerrajero para cambiar las chapas de las habitaciones de la casa y de la entrada".

LA TIENEN ENCERRADA

A partir de ese día, "mi hermano tiene encerrada con llave a mi madre y se escucha como grita todos los días pidiendo auxilio y la tiene sin sacarla al sol y ella grita pidiendo comida y pide auxilio y se escucha como mi hermano le grita que se calle o le va a pegar".

TAMBIÉN AGREDEN A NIÑO

El 4 de septiembre del 2020, llegó Erick David a las 9:20 p.m. "él nos contó que se le hizo tarde y que lo iban a regañar; luego se escuchaban los gritos y groserías, mi mamá me dijo: "llamen a la patrulla porque va a matar al niño". Llamamos a Seguridad Pública y nuevamente se lo llevaron. Los oficiales encontraron en el cuarto botellas de activo, alcohol, marihuana, navajas, palos, insignias de oficiales, entre muchas cosas. Debido a la situación de pandemia y como no hay seguimientos se nos dijo que ya no le permitiéramos el ingreso a la casa, porque es una persona agresiva".

Desde ese día estaba como responsable de mi sobrino Erick David y mi mamá, "acudimos al AMPEVFYS para que el menor denunciara las agresiones de su papá, sin embargo, no quiso hablar. Desde ese momento empezamos acudir a psicología, nos tocaba esperar para que el DIF abriera y nos pudiera dar orientación y a la vez esperar que en AMPEVFYS dieran seguimiento a mi denuncia".

OTRA VEZ, LLEGA A AGREDIR

"El 26 de diciembre del 2020, se presenta Juan Manuel a la casa, diciendo que quería ver a Erick David, pero, antes de permitirle decirle algo, me aventó y entró a la casa, detrás de él llegan otros tres de mis hermanos, dos mujeres y un hombre, Luis Erasmo, Elsa Lilia y Yolanda Patricia. En ese momento mi mamá estaba en el patio con mi hija, ellos inmediatamente se quedan con mi mamá, la meten a su cuarto y ya no me permiten verla, estuvieron por toda la casa buscando documentos. Llamé a seguridad pública pero no hicieron nada ´porque era una cuestión familiar´. En seguida que se retira la patrulla mis hermanos cambian chapas de toda la casa. Desde ese día a mi mamá la tienen encerrada en su cuarto bajo llave, Manuel es quien se quedó en la casa y está con mi mamá, pero no me permiten verla, por las noches nos grita a mí y a mi hija, pero él la calla".

El sábado 2 de enero, "mis hermanos habían subido a agredirla e insultarla, pateando de igual forma la puerta de su entrada atemorizando a sus hijas. Se dirigieron hacia ella exigiéndole las escrituras de la casa que supuestamente ella debe tener. Ella, sin saber nada, simplemente cierra su puerta, amenaza a mi hermana Patricia diciéndole groserías, que la iba a sacar de la casa, y se decide llamar a seguridad pública. Ya encontrándome yo en casa, llegan los oficiales quienes no hacen nada, les solicito que pasen a ver a mi mamá, puesto que yo no la he visto y la tienen bajo llave. Ellos hacen caso omiso y solo nos indican que es una situación familiar".

Myrna Judith buscó ayuda con el DIF de Valle de Chalco para solicitar una copia de un acta que se realizó el 12 de agosto del 2019, en el que se especifica que ella es responsable de su madre.

Pero al consultar al DIF sobre este asunto, este aseguró que no se le puede dar copia a la hija de doña Porfiria Rosa, porque no fue la que hizo el trámite.

Además, estableció que no se podía dar información sobre este tema, por protección a los datos personales.

