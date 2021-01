"Mi hermano dio su vida como interno y el hospital nunca respondió"

Una médica interna aseguró que Jorge no es el primero que muere por covid-19 en el hospital, pues se han registrado contagios, personas hospitalizadas, intubadas y hasta muertos por esta enfermedad entre trabajadores de la Salud que ahí laboran (Foto: Cuartoscuro)

Jorge Alejandro López Rivas, médico interno de 29 años del Hospital Ecatepec que murió el lunes pasado por presuntas complicaciones de covid-19, en medio de acusaciones de irregularidades y negligencia por parte del hospital, "dio su vida por otras vidas".

Aidé López, hermana de Jorge Alejandro, aseguró en entrevista con La Silla Rota que su hermano, estudiante de medicina de la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), era obligado a tomar muestras a pacientes covid-19 sin protección alguna en el área de Urgencias del Hospital de Ecatepec.

Contó que el pasado 6 de diciembre su hermano atendió a un paciente con covid-19 con complicaciones, pues iba vomitando sangre. Consecuencia de esto, a Jorge le cayó sangre en su cara, misma que le entró "hasta por los ojos".

Para el 12 de diciembre, Jorge comenzó a presentar síntomas como dolor de cabeza y dolor de ojos. Para lo cual él comenzó a medicarse "como para gripa y tomaba pastillas para la fiebre, porque tenía muy alta".

El 15 de diciembre se presentó a guardia, pero ya llevaba los labios morados. Un médico lo valoró y "le dice que no compre falsos diagnósticos que él estaba bien y que se presentara a trabajar y cumplir con su obligación".

El médico interno le tomó la palabra y comenzó a trabajar, pero horas más tarde dejó el hospital pues se sentía mal.

"Fueron pasando los días y en vez de haber una mejoría él empeoraba. Los del hospital en ningún momento nos contactaron para ver cómo estaba, si necesitaba algo, simplemente querían que él fuera", aseguró Aidé, quien agregó que Jorge tenía mucha preocupación de que lo dieran de baja por sus ausencias, mismas que el hospital contaba como faltas por no cumplir con su obligación, no porque estaba enfermo.

El médico volvió a ir a valoración, en la próxima guardia que le tocó, donde le dijeron que estaba bien, que continuara trabajando y que si sentía mal lo regresaban a su casa. "Pero nunca tuvieron la atención para con mi hermano".

Aidé afirmó que su familia estuvo atendiendo a Jorge y le acercaban medicamentos y oxígeno, pues necesitaba un tanque de 10 litros diarios. Después compraron un concentrador de oxígeno, pues "él tenía mucho miedo de quedarse sin oxígeno porque su vida dependía de él".

El 4 de enero, la novia de Jorge se comunicó con la familia y les informó que el médico ya no respiraba bien. Ellos se transportaron al domicilio de Jorge para llevarlo al Hospital de Ecatepec, "él decía que tenía miedo, pero que ya se había cansado y que quería que nos lo lleváramos".

Sin embargo, de camino al hospital Jorge perdió la batalla. "Nos lo llevamos en el coche de mi papá y desafortunadamente se me fue en el camino. Mi hermano llegó ya muerto".

Recordó que personal del hospital salió para atenderlos y le pidieron que sacaran a Jorge de la camioneta, lo subieran a una camilla, para poderlo atender. "No podíamos subirlo y no nos ayudaban, nos dijeron que no lo podían tocar".

"Lo metieron, le dieron reanimación pero ya no pudieron hacer nada por él". De acuerdo con Aidé, el parte médico de la causa de defunción de su hermano fue "paro respiratorio, neumonía atípica y posible covid".

AUTORIDADES DEL HOSPITAL NO SE PUSIERON EN CONTACTO CON FAMILIARES

Autoridades del Hospital de Ecatepec no dieron seguimiento del estado de salud de Jorge y no se pusieron en contacto con la familia tras su muerte, aseguró Aidé López.

Aseguró que su mamá fue a recoger un tanque de oxígeno portátil de Jorge que se había quedado en el hospital y que le informaron que él tenía derecho a un seguro y que hay que hacer un trámite. "Nosotros hemos buscado al personal (del hospital)".

Aidé contó que autoridades de la FES Iztacala se comunicó con ellos tras la muerte de Jorge para informarles de un seguro al que él tenía derecho por ser estudiante.

"Yo les dije que yo iba a poner una demanda por toda la negligencia que hubo para con mi hermano y también para nosotros como familia. A mí no me interesa tener un beneficio económico, quiero justicia por mi hermano y por todos los internos que siguen en la batalla y que los pisotean tanto porque los maltratan mucho por ser internos", dijo.

"ÉL NO DESISTÍA: ERA SU ANHELO TERMINAR SU CARRERA"

A Jorge le costó mucho trabajo estudiar su carrera y tuvo muchas trabas por parte de profesores, recordó su hermana Aidé, pero él no desistía. "Era su anhelo terminar su carrera. Todavía me decía que iba a terminar su internado y que iba a seguir con sus sueños.

"Él era una persona muy noble", pues a pesar de aún no ser médico él atendía a personas que lo buscaban para, desde pedirle una sugerencia, hasta un cambio de sonda o toma de presión. Para lo que él no cobró un peso.

"Él desde muy chico dijo que quería ser doctor y le costó muy cara la carrera a mi hermano".

MÉDICO INTERNO NO LABORABA EN ÁREA COVID Y DIO NEGATIVO A CORONAVIRUS: ISEM

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) informó que Jorge Alejandro no laboraba en área covid-19, pues sus funciones no estaban dentro de los protocolos a pacientes infectados por coronavirus.

Por medio de una tarjeta informativa difundida este jueves, el ISEM reconoció que el 15 de diciembre el médico recibió un diagnóstico que incluyó placa de tórax, saturación de pulsioximetría y exploración física, sin detectarle covid-19.

Asimismo, el instituto aseguró que Jorge se realizó la prueba PCR, misma que resultó negativa.

Informó que el 4 de enero el médico interno fue llevado al Hospital de Ecatepec "bajo condiciones de deterioro avanzado, saturando cerca de 60 por ciento", donde "se le realizaron maniobras de reanimación en sala de choque" y que falleció a las 17:40 horas, "informando debidamente a los familiares".

"JORGE NO ES EL PRIMERO QUE MUERE DEL HOSPITAL POR COVID-19"

Melissa Méndez, médica interna del Hospital de Ecatepec y compañera de Jorge, aseguró a La Silla Rota que si bien ellos como médicos internos de pregrado no laboraban como tal en el área covid, sí estaban trabajando en el área de Urgencias, donde supuestamente tampoco tendrían que prestar servicios.

"Mi compañero Jorge estaba en Urgencias y ahí nos llegaban más covid que otra cosa. Ahí llegan personas que no sabes si son o no son (personas contagiadas por coronavirus)", contó Melissa, quien asegura que ella también laboró en esa área dos meses antes que Jorge, pero que no se contagió.

El área de Urgencias de Pediatría, donde atienden partos y hay contacto con recién nacidos, está junto a Urgencias de Adultos, contó Méndez. "De hecho hemos tenido mujeres embarazadas con covid".

La médica interna aseguró que Jorge no es el primero que muere por covid-19 en el hospital, pues se han registrado contagios, personas hospitalizadas, intubadas y hasta muertos por esta enfermedad entre trabajadores de la Salud que ahí laboran.

Actualmente todos los médicos internos del hospital no están trabajando, tras la muerte de Jorge, pues piden que las autoridades les cumplan un pliego petitorio para poder seguir desempeñando sus servicios, mismo al que no les han dado respuesta.

Por medio de un comunicado, los médicos internos pidieron: contar con atención médica y tratamiento tanto para ellos como sus familiares sin trabas; contar con acceso lo antes posible a la vacunación anticovid-19; valoraciones realizadas por personal capacitado y certificado ante la sintomatología sospechosa de covid-19, además de la realización de la prueba PCR en la misma unidad; contar con equipo de protección y mínimo indispensable; sanitización de áreas comunes; no tomar represalias ante la ausencia de médicos internos por parte de personal del hospital.

cmo