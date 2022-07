"Mi hermana fue torturada"; hay 2 hombres detenidos por el asesinato de Lupita

Para exigir la máxima condena en contra de quienes secuestraron y asesinaron a Guadalupe Bastida Reyes, sus familiares y colectivas feministas se manifestaron en los juzgados del Distrito Toluca, ubicados en Almoloya de Juárez.

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia en contra de Dionicio N. y Miguel Ángel N., quienes están vinculados a proceso por el plagio y homicidio de Lupita.

"Sólo fue un desahogo de pruebas y ahora nos dicen que ellos (los imputados) van a cambiar de abogados", señalaron los familiares al término de la audiencia.

?#VIDEO | Piden justicia para Lupita quien fue secuestrada el 15 de noviembre de 2021 y, pese a que se pagó el rescate, su cuerpo fue localizado con huellas de tortura https://t.co/pcqDFJj2Cr

: @FerDosPuntos pic.twitter.com/PnYSQgldk3 — La Silla Rota (@lasillarota) July 12, 2022

EL CASO DE LUPITA

Guadalupe Bastida fue secuestrada el 15 de noviembre de 2021 y, pese a que se pagó el rescate, su cuerpo fue localizado con huellas de tortura en una barranca del paraje Loma Blanca de Almoloya de Juárez, seis días después.

"Ella fue secuestrada el 15 de noviembre del 2021, era lunes. El martes nos enviaron mensajes para pedirnos un millón y medio de rescate, después bajaban y subían la cantidad pero eso era lo que pedían. El domingo se entregó el rescate, los ahora imputados fueron detenidos por la policía ministerial", recordó Rebeca, hermana de las víctima.

Señaló que temen que hayan más personas involucradas en el caso, pues hay pocas certezas y las investigaciones van lentas.

"Mi hermana fue torturada, le hicieron mucho daño, por eso pedimos la mayor condena para estas personas que la secuestraron y posteriormente la privaron de la vida".

Los ahora detenidos, eran vecinos de Lupita, quien se dedicaba a atender la tienda de abarrotes de la familia y era madre de un adolescente.

Por ello, su familia teme por su seguridad, pues hay quienes defienden a los hoy vinculados a proceso.

NO ERA SU PRIMER SECUESTRO

A Lupita hace seis años la secuestraron y en ese momento, como se pagó el rescate y la liberaron, guardaban la esperanza de que el segundo plagio resultara igual.

"Afortunadamente esa vez salió ilesa pero esta ocasión no, ya no regresó a la casa. En ese momento, en el primer secuestro, aunque se hizo la denuncia no hubo detenidos. Desgraciadamente las autoridades de justicia no hacen su trabajo como tienen que hacerlo".

Al momento no tienen motivos para creer que el primer secuestro y el segundo estén relacionados aunque no descartan ninguna posibilidad.





(SAB)