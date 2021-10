Mi detención no tiene relación con Rébsamen: Rosendo Gómez, abogado de la exdirectora

El abogado Rosendo Gómez descartó que su detención haya sido una venganza de autoridades del Gobierno de Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia capitalina por encabezar la defensa de Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen.

Afirmó que demostrará su inocencia ante el juez, luego de que la semana pasada fue arrestado y vinculado a proceso por una acusación de ejercicio ilegal del servicio público cuando se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Pese a que la FGJ solicitó la medida de prisión preventiva justificada contra Gómez, el juez de control decidió que enfrente su proceso en libertad con medidas cautelares, por lo que sólo pasó una noche en el Reclusorio Preventivo Sur.

"No puedo señalar una venganza o cacería, puesto que sería perder la fe en las instituciones de CDMX, esto no está relacionado con el tema del colegio Rébsamen y por las fechas y modalidades se podrían levantar suspicacias, debo dar el beneficio de la duda a las instituciones y respetarlas, ya no haré pronunciamientos".

En un mensaje a medios, el penalista señaló que en el periodo de tres meses de investigación complementaria aportará datos de prueba de que no cometió delito alguno cuando fue funcionario de la Semovi en el periodo 2016-2018.

Explicó que a solicitud del Ministerio Público se le giró orden de aprehensión por ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo con la acusación, el delito presuntamente lo cometió al emitir un oficio a principios de 2017 en la Semovi, pues según la fiscalía no tenía competencia o atribuciones para hacerlo.

"La realidad es que yo fui servidor público en la Secretaría de Movilidad del 2016 al 2018, ese oficio forma parte de un sinnúmero que debía realizar como servidor. Soy inocente, no tengo responsabilidad penal, lo tendré que demostrar en la audiencia".

Gómez es el defensor de la dueña del colegio Rébsamen, el cual se desplomó en el sismo del 19 septiembre de 2017, lo que ocasionó la muerte de 19 menores de edad y siete adultos; por este caso, Mónica García Villegas fue sentenciada a 36 años de prisión.

