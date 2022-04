"Mi cáncer no espera"; piden familias de pacientes abasto de medicinas en Toluca

Familiares de pacientes del Hospital Oncológico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se manifestaron para exponer que desde hace dos meses el desabasto ha puesto en riesgo a sus seres queridos.

Temen que la falta de medicamentos y de recursos propios se traduzca en una sentencia de muerte, pese a que puntualmente pagan sus cuotas al instituto.

Para visibilizar la situación, se manifestaron en avenida Solidaridad Las Torres, en la capital mexiquense, al grito de "mi cáncer no espera".

"Mi hijo toma unas pastillas que cuestan 87 mil pesos, ¿de dónde las voy a sacar? No tengo dinero, estoy vieja y soy pensionada, no tengo nada, sólo un coche que no cuesta ni 30 mil pesos, estoy desesperada".

EL DESABASTO

Además de la crisis por medicamentos oncológicos que hay a nivel nacional, en el ISSEMyM también enfrentan un desabasto de medicamentos para distintos padecimientos, en especial contra el cáncer, incluso de insulina, desde el año pasado.

Hasta el 31 de diciembre de 2020, organismos públicos como ayuntamientos e incluso la misma Universidad Autónoma del Estado de México le adeudaban al instituto mil 896 millones de pesos, lo que para los derechohabientes se ha traducido en el retraso de pagos de pensiones y seguros por muerte, así como falta de medicinas en clínicas y hospitales.

Por lo anterior se han manifestado, en especial los pensionados y pensionistas, en diversas ocasiones para pedir una auditoría externa al ISSEMyM, incluso antes de que el Congreso apruebe que se enajenen 22 terrenos para la adquisición de medicinas y atención de algunas necesidades del instituto.

La venta de estos predios, ubicados en la zona más cara del municipio de Metepec, así como en Toluca y Naucalpan, les daría un ingreso superior a los 328 millones de pesos.

EXIGEN RESPUESTAS

Desesperados por la situación, familiares de personas con cáncer que se atienen en el ISSEMyM bloquearon avenida Las Torres, a la altura del Oncológico, con lo que lograron ser atendidos por autoridades del hospital.

Sin embargo, aseguraron que no van a parar sus movilizaciones hasta que el servicio de salud esté totalmente restablecido y puedan gozar un servicio por el que el descuento llega puntual en sus quincenas.

aemz