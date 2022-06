Mezcal del sur del Edomex: productores se abren paso para conquistar paladares exigentes

Naucalpan.- Aunque la producción del mezcal se concentra en unos 15 municipios del sur del Estado de México son las alcaldías del Valle de México las que se perfilan con potencial de mercado consumidor de la bebida tradicional hecha con base en agave cocido.

Tannya Bravo es una mujer emprendedora que produce y comercializa el mezcal de marcas registradas, recientemente fue nombrada como Embajadora de los Mezcaleros del Estado de México: "En cuanto al atractivo en el Valle de México, a nivel personal, creo es un área de gran potencial si se hace sinergia con otras actividades culturales, turísticas y educativas, en un trabajo coordinado con toda la cadena productiva", explicó.

Destaca que en cuanto al aspecto de que planta debe ser la idónea, se tiene la diversidad de especies y las condiciones ambientales que influyen en el sabor que distingue a las distintas marcas. Agregó la Embajadora que desde un aspecto agronómico "consideraría que aquel agave que resista al ambiente donde cultives y que sin importar el peso al momento de cosecha, tenga una buena cantidad de azúcar, lo que se traduce en un mejor rendimiento de kilogramo por litro de alcohol obtenido".

Tannya Bravo es una mujer emprendedora que produce y comercializa el mezcal (Foto: Especial)

Destacó que a su consideración es preferible que la planta de agave idónea es la precoz, es decir, que termine su ciclo lo más pronto posible, pero ese tiempo varía según la especie.

SIEMBRA DE AGAVE

Datos de la Secretaria del Campo del Gobierno del Estado de México señalan que hay en la entidad 761 productores que aprovechan los sembradíos de agave en 970 hectáreas, de 15 municipios mexiquenses: Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

En esta entidad, de acuerdo con la Secretaría del Campo, se cultivan nueve especies de plantas de agave mezcalero: Agave Angustifolia Lem, Agave Angustiarum Trel, Agave applaneta C. Koch Ex Jacobi, Agave Attenuatta Salm, Agave filifera Salm-Dyck, Agave Horrida Jacobi, Agave Mapisaga Trel y Agave Salmiana Otto Ex Salm y Agave Inaequidens Koch.

Plantación de agave en Edomex (Especial)

Cinco municipio del sur del Edomex tienen historia en la producción del mezcal como son Malinalco, Ocuilan, Tenancingo, Zacualpan y Zumpahuacán; pero en Ixtapan de la Sal y Tonatico desde hace décadas producen piñas de agave.

Según la dependencia en ocho municipios se fortalece la plantación de agave como Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Tlatlaya.

En el país, según la página de Agricultura del Gobierno de México, es Oaxaca el principal productor de esta bebida a nivel nacional ya que tiene una participación del 65% de la producción nacional. Su producción alcanza 1.5 millones de litros al año, equivalentes a 180 millones de pesos.

Tannya, además de representar a los productores mezcaleros del Estado de México, como embajadora preside la asociación de apoyo a quienes no tiene nombre ni apellidos "ADANA", que es una asociación civil de confianza que gestiona el registro de identidad de la gente que carecen del acta de nacimiento.

Piñas de agave (Foto: Especial)

Explicó que ADANA surge para apoyar a la población que requiere de contar con su nombre y apellido como todos los ciudadanos, nació luego de impulsar el programa "Certeza Jurídica", en Naucalpan, donde hacían trabajo de equipo con jueces del Registro Civil, que apoyan aún a los naucalpenses para obtener su acta de nacimiento.

Destacó que en muy poco tiempo, el trabajo que realizan en ADANA fue reconocido por vecinos beneficiados en todo el Estado de México, como facilitadores de trámites para que los ciudadanos obtengan su acta de nacimiento.

Dijo finalmente, que apoyan con gestión de calidad, orientando en el papeleo y seguimiento de los trámites hasta que tengan en sus manos su documento de identidad. "Hay mucha gente en Naucalpan, familias completas que no sabe qué hacer, donde acudir, para obtener su acta de nacimiento", externó.









(SAB)