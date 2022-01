Mexiquenses saturan puntos de pruebas covid

TOLUCA.-La factura de las fiestas decembrinas ya comenzó a llegar al Valle de Toluca. Desde 1 de enero, los habitantes de esta zona del Estado de México han saturado los puntos en donde se realizan pruebas rápidas de antígenos y de anticuerpos para detectar al SARS-CoV-2.

En las instalaciones de Toluca de la Cruz Roja, la positividad ha alcanzado ya el 40 por ciento, es decir, de cada 10 pruebas que se hacen, cuatro arrojan un resultado positivo, además de que se ha incrementado significativamente el número de personas que desean saber si son o no portadores del coronavirus.

Lo anterior se demuestra en las cifras: el 31 de diciembre 2021 llegaron 88 personas a hacerse la prueba de antígenos, que se realiza a través de un hisopado nasofaríngeo; el 1 de enero de este año apenas llegaron 26, el 2 de enero la cifra se dobló con un total de 51; el 3 de enero llegaron 88, el 4 de enero, 123; el 5, 166; y el 6, 248.

"Tuvimos una reunión de fin de año con la familia, ayer nos avisaron que uno de nuestros primos había dado positivo y pues... aquí estamos, mi hija mayor ya tenía síntomas, un poco de tos, salió positiva pero el resto negativos. Nos pidieron regrese en unos días a hacernos otra prueba", comentó una madre de familia.

En la fila también había policías, quienes buscaban una prueba accesible y barata.

"No han reactivado los módulos, sólo hay en hospitales pero están saturados, buscamos en laboratorios privados y hasta en Walmart pero no había hasta la próxima semana y no queremos llevar el bicho a la casa, necesitamos saber, por eso estamos aquí".

En la Cruz Roja las pruebas cuestan 300 pesos, lo que las hacen de las más accesibles para la población pues la aplicación a domicilio oscila hasta en 900 por una prueba rápida.





