México necesita un verdadero proyecto de nación, dice líder del PRI en Edomex

Eric Sevilla Montes de Oca, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que México necesita un verdadero proyecto de nación y que ese será el que "vamos a construir desde el Estado de México".

Ante militantes de Texcalyacac, Capulhuac y San Mateo Atenco, el líder tricolor mexiquense destacó: "No más inseguridad, no más incertidumbre, no más zozobra. México nos reclama y vamos a entrar a ese llamado todos los mexiquenses".

"Vamos a rectificar el rumbo de México, porque ganando en el Estado de México en 2023, vamos a estar más que preparados en el priismo nacional para recuperar la patria, para recuperar México, para recuperar el proyecto de nación".

En los encuentros con militantes, donde entregó reconocimientos y notas laudatorias a quienes se han distinguido por su trabajo partidista, puntualizó: "Hoy estamos en un compromiso con la historia y ustedes no pueden ser ajenos porque cada voto cuenta. Hoy tenemos un compromiso con nuestra patria, con nuestra nación".

"Vamos a devolverle rumbo, identidad, hoja de ruta como siempre lo tuvimos", añadió, "lo vamos a hacer con el esfuerzo de todos los priistas".

Sevilla Montes de Oca expuso a los militantes que México es un país que está en desgracia. "No hay nada bueno que decir del Gobierno de la República".

"Con qué cara pueden verlos hoy los morenistas a ustedes si les mintieron en todo, le mintieron a la gente, traicionaron a México, traicionaron su palabra y con puras mentiras han venido sobreviviendo", enfatizó.

Señaló: "Hoy más que nunca, ¡claro que somos diferentes! Nosotros los priistas sí le hemos cumplido a esta nación desde hace más de 93 años".

El llamado del presidente del partido "es que tomemos las calles, regresar a las causas sociales que nuestro partido siempre ha sembrado".

Afirmó que el gobernador Alfredo del Mazo es un hombre honrado, de una sola pieza, el cual ha cumplido a los mexiquenses y lo ha hecho con energía, con prudencia y dignidad.

Xóchitl Maribel Ramírez, alcaldesa de Texcalyacac, donde estuvo presente el diputado local Jaime Cervantes, apuntó que el municipio saldrá delante de los retos que vive su población, pese a las adversidades que padecen como los problemas financieros que heredaron de la gestión pública municipal pasada.

En su intervención, Casimiro Alvarado Díaz, alcalde de Capulhuac, dijo que el municipio será referente de unidad en las elecciones del año entrante, sobre todo porque se caracteriza por hombres y mujeres de fuertes convicciones, entregados al mejoramiento de su localidad.

Con la presencia de expresidentes municipales y del legislador local Alfredo Quiroz, Ana Muñiz, presidenta municipal de San Mateo Atenco, destacó que este municipio ha demostrado su lealtad al PRI con trabajo, dedicación y esfuerzo.

"Con trabajo y resultados ratificaremos la confianza que nos ha dado la gente", aseveró la alcaldesa tras resaltar que San Mateo, por cuarta vez consecutiva, refrendó su convicción priista.

Acompañaron al dirigente estatal a estos encuentros con la militancia Andrés Aguirre, secretario de organización, y Jaime Barrera, titular de la Comisión estatal de Justicia Partidaria, quien detalló que las notas laudatorias son para: Carlos Hank, al mérito por antigüedad y permanencia; a Adolfo López Mateos, al mérito por desempeño, compromiso y lealtad, y para Jesús Alcántara Miranda, al reconocimiento empresarial.

A Héctor Ximénez González, al mérito juvenil de ciencias; Andrés Molina Enríquez, al mérito cívico; Leona Vicario, al mérito cívico y social de la mujer mexiquense; Gustavo Baz Prada, al mérito por su aportación en beneficio de la sociedad.

Merito a la lucha femenil priista al liderazgo de las mujeres priistas; Valor es PRI, distinción por la práctica de valores sociales, y Alfredo del Mazo González al trabajo y capacidad en el servicio público.

ET