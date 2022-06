"México merece una mejor oposición": especialistas

Durante la mesa de análisis político "Cita con las Urnas", que conduce Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota, los especialistas Alejandro Encinas Nájera y José Roldán Xopa, debatieron sobre las recientes elecciones donde Morena consolidó el dominio político del país.

Tan solo el partido fundado por el presidente de la Républica, llegaba este domingo sin gobernar ninguna de las entidades en juego, para que después de las elecciones termine controlando cuatro de ellas.

Alejandro Encinas detalla que el dominio de Morena es bueno para la vida democrática del país porque "la gente decide quien gobierna (...) y porque Morena es un caso de estudio a nivel internacional, cómo un partido anti-establishment logra en 8 años controlar a 22 estados que representan el 70% de la población nacional".

José Roldán comenta que es positivo tener un organismo confiable, además de una "expresión fiel" de cuál es el ánimo del electorado, así como el respeto del voto a quien gana una elección por mayoría de votos.

"Es preocupante que un partido tenga tantas candidaturas en su haber"

"No me gusta que tengamos un partido dominante, prefiero un equilibrio de poderes y de partidos porque eso ayuda a contrapesar y evitar abusos y arbitrariedades. En efecto, el PRI se desfonda y por otra el PAN pierde bastiones importantes en el norte del país; los partidos que están en crisis deberían crecer o mostrar algo más allá para hacer frente", analiza José Roldán.

¿Por qué le va mal a la oposición?

Alejandro considera que siguen siendo los efectos de los viejos partidos dominantes, sumándose a que la oposición no logra construir una alternativa de futuro, "no tiene proyectos, no tiene propuestas concretas".

"Hay un desgaste natural, un desencanto de una clase política que era corrupta. Siguen siendo los efectos y la otra cosa es que la oposición no tiene proyectos, lo mejor que le tiene que ofrecer a la población es la reestructuración".

De acuerdo con Alejandro, el país pasa por la reestructuración del pasado donde los mexicanos no quieren regresar, por ello los partidos caen en la descalificación, en el insulto y en prácticas clasistas contra Morena, enfatizando que la coalición de oposición no ha logrado entender el momento político del país.

"Es una coalición que no se ha construido desde abajo, desde la persuación, lastimosamente ha sido un empresario, Claudio X. González, quien ha convocado estos partidos a conformar una coalición que de ninguna manera sirve a la oposición en el México de nuestros días".

"México merece una mejor oposición": Alejandro Encina Nájera

"López Obrador sin duda es un factor muy importante en lo que está sucediendo, tiene la capacidad de aglutinar a partir de su persona y de una serie de elementos aglunitonadores, uno de esos es el discurso polarizante que busca establecer blancos y negros", puntualiza José Roldán.

Según el periodista, respondiendo sobre por qué le ganan a la posición, responde que encontramos una diversidad de personas y de grupos que heredan el racismo y clasismo: "el caso de la candidatura en Nuevo León, es un ejemplo de eso, es alguien que representa al clasismo, a la élite, a los privilegiados".

"El pragmatismo ha llevado a que tengan un triunfo arrasador, me parece muy claro el caso de Hidalgo, pero dónde se van dando estas combinaciones prágmaticas... de la vieja clase corrupta, elitista, clasista, con la emergencia de Morena y que por supuesto en el número grande van dando estos resultados".

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente Nacional del PRI, Esteban Villegas, y Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, celebran el triunfo de la coalición en Durango (Foto: Cuartoscuro)

¿Es el fin del PRI?

"Ahora el PRI solo tiene dos gobernaturas, estados donde nunca ha habido alternancia política, me parece que a los escándalos de corrupción hay que agregar otro factor, el PRI se quedó sin espacios dentro del espectro político porque están siendo ocupados por el PAN y por otra parte Morena. Toda la base social-territorial del Partido Revolucionario Institucional la está absorbiendo Morena, los sectores urbanos-populares, los sectores campesinos, agrícolas; Morena tiene poder incluso en el vacío, donde jamás se hubiera imaginado ganar una elección", habla Alejandro.

aemz