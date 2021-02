¿México está cerca del naufragio?, Francisco Martín Moreno responde

¿México está naufragando con la actual administración federal? Es la pregunta que plantea el libro “El Naufragio de México”, que ofrece una serie de 16 ensayos bajo la óptica de diversos temas, todos compilados por el escritor Francisco Martín Moreno.

El libro, publicado por editorial Grijalvo desde hace un mes, ya se encuentra en librerías e internet. “La portada del libro es una caricatura de Paco Calderón donde evidentemente el barco se está hundiendo, y el timón, al mando del presidente, él dice pues yo tengo otros datos”, describe Martín Moreno en entrevista con La Silla Rota.

La idea, asegura el escritor, nace a partir del anuncio oficial del cierre de lo que sería la nueva sede del aeropuerto internacional, en Texcoco.

“No lean este libro con arrebatos políticos, sino con el ánimo de informarse con datos duros. No se trata de orientar a nadie a la derecha o izquierda”, adelanta.

“Estudié algunos aspectos temerosos, peligrosos e irresponsables de la economía mexicana e invité a diferentes expertos, especialistas en su materia de la talla de María Amparo Casar, Carlos Bravo Regidor, Julieta Fierro, Julio Frenk, Alejandro Hope, Edna Jaime, Carlos Elizondo, Federico Reyes Heroles, Alfonso Zárate, entre otros. Todos destacados escritores, periodistas, intelectuales, académicos, economistas, expertos en educación, criminalidad, política e impartición de justicia porque ellos, con excepción mía, son connotados en sus diversos medios”.

Martín Moreno refiere que esta publicación, a un año de la actual administración, advierte lo que podría suceder en todos los ámbitos relevantes del país en caso de que no se corrija el rumbo político. Por eso cada ensayo plantea una disección de la política nacional, desde diversos temas, bajo una óptica neutral.

“Gobernar es crear empleos y este aeropuerto iba a crear medio millón de empleos. Si la propuesta del presidente era primero los pobres, entonces una herramienta maravillosa era ese aeropuerto. La ventaja de reunir a estos autores es que me creen y yo les creo a ellos; son mis amigos, queremos lo mismo. Son personajes impolutos, de una seriedad y estructura académica y profesional impresionante. Y quieren lo mejor para este país; no se trata de generar fuegos artificiales, sino de poner los datos sobre la mesa con independencia de cualquier opinión. Y son datos duros sin insultos”.

El escritor asegura que, en este momento, los mexicanos están más informados de política lo que les permite tener mayor conciencia para opinar del tema.

“La distribución de la riqueza en México es una catástrofe y la dejaron pasar sexenio tras sexenio, por eso es importante que ahora la gente hable de política. Y lo que importa es que sepamos acabar o tratar de disminuir todos estos procesos de desigualdad, por eso es importante todos los análisis que se hacen aquí”.

“La promesa del presidente es rescatarlos de la pobreza; y para gobernar debe crear empleos. Por eso suena contradictorio que regalar dinero no es la solución. Si lo fuera Alemania, Inglaterra, Suiza, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Corea del Sur estarían regalando dinero, y no regalan nada.El que sí regaló fue Chávez en Venezuela y cuando se cayó el precio del barril de petróleo, ya no pudo seguir regalando; entonces acabó con la autonomía del banco de Venezuela, imprimió dinero sin respaldo económico y técnico y disparó una inflación espantosa que hoy esta allá de 10 millones por ciento”, explica.

Cada uno de los 16 ensayos, mediante la óptica individual del autor, no solo ofrece una visión peculiar de cada tema sino que incluye salidas. “En este libro el lector encontrará soluciones y propuestas para cada tema”. En el caso de la inseguridad, adelanta, se plantean alianzas con autoridades norteamericanas que conocen el mecanismo de ingeniería financiera y militar. “El narcotráfico entre México y EU es como un río que cruza los dos países, el agua que viene de México a EU les va a llegar contaminada porque son los grandes consumidores ¿Qué van a hacer? ¿Invadir México para limpiar el agua? Hay que buscar una solución conjunta, no de abrazos y no balazos”.

“Si se equipara el narcotráfico con terrorismo, las leyes patrióticas de EU establecen que, si hay una amenaza en contra de la seguridad, podrán invadirlo sin mediar declaración de guerra. Si esto es así, será un conflicto muy serio en México”, advierte.

-Con este libro qué se espera a cinco años de terminar el gobierno ¿Amar al presidente, odiarlo?

-Es crear conciencia, que el lector se informe a fondo con diferentes especialistas de diferentes materias, porque si llegamos como vamos al 2021, es probable que no logremos arrebatarle a Morena la Cámara de Diputados. Y para que eso suceda de manera democrática, lo que necesitamos es informarnos. Si llegas ese día desinformado, en la frivolidad, solo sabiendo cuál fue el resultado del futbol, será un desastre. Y cuando llegue al golpe al bolsillo de los mexicanos, ya será muy tarde.

El escritor finaliza: “tenemos que reaccionar los mexicanos sin que seamos chairos, fifís o pirrurris, no voy a entrar en descalificaciones, quiero entrar con este libro con los datos duros, que la gente se informe de lo que está pasando”.

Mors.