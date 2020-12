México engañó sobre la gravedad del brote en CDMX, acusa NYT

El gobierno federal engañó sobre la gravedad del brote de covid-19 en la Ciudad de México, acusó el diario estadounidense The New York Times.

El rotativo acusa que la administración de Andrés Manuel López Obrador mintió al señalar en un documento del 4 de diciembre que la Ciudad de México no había alcanzado los niveles que, según los propios estándares del gobierno, requeriría la implementación del semáforo rojo.

Un análisis realizado por The New York Times sugiere que la capital del país ya había rebasado dicho umbral en la fecha ya mencionada.

"En lugar de cerrar la economía, el gobierno federal engañó al público sobre la gravedad del brote y permitió que la Ciudad de México permaneciera abierta durante otras dos semanas", acusa el diario estadounidense.

México decide cuándo cambiar el semáforo epidemiológico de cada uno de sus estados basándose una fórmula que considera los últimos números de casos, hospitalizaciones y muertes.

Sin embargo, el gobierno federal -acusa NYT- utilizó en su cálculo dos cifras que eran más bajas que las cifras que había puesto a disposición del público provocando un resultado que permitiría a la capital mantener la economía abierta durante dos semanas más.

El documento, firmado por Hugo López-Gatell, subsecretario de de Salud, señala que sólo el 45% de las camas de hospital con ventilador estaban llenas en la Ciudad de México cuando el propio funcionario federal había informado públicamente que el 58% de las camas con ventilador estaban ocupadas en la capital del país.

Una revisión en la base de datos del gobierno, citada por The New York Times, señaló que la ocupación de camas de hospital con ventilador en la Ciudad de México no había bajado del 50% desde principios de noviembre.

El documento que López-Gatell señala además que el 25% de las pruebas de coronavirus en la ciudad dieron positivo a finales de noviembre, cuando datos del gobierno federal muestran que más del 35% de las pruebas tuvieron un resultado positivo durante ese período, señala el diario

"Si, en ambos casos, el gobierno hubiera utilizado las cifras más altas reportadas por sus propios expertos en salud pública, la capital del país habría llegado a semáforo rojo desde principios de mes", explica NYT.

En cambio, autoridades federales y capitalinas insistieron en el semáforo naranja en "alerta", pidiendo a la gente que no salieran de sus casas si no era estrictamente necesario, a la vez que se registraban fiestas clandestinas en varias partes de la ciudad.

Fue hasta esta semana que el gobierno federal, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, cuando la capital del país regresó a semáforo rojo.

Esto luego que la ciudad alcanzara un nuevo en el mayor número de pacientes hospitalizados desde que comenzó la pandemia.

Actualmente más del 85% de las camas de hospitalización general en la capital estaban ocupadas para el domingo pasado, frente al 66% cuando el gobierno decidió retrasar el cierre.

Mientras que las camas con ventilador tienen un 70% de ocupación, frente a un 58% a principios de mes.

En respuesta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que el gobierno federal haya escondido información sobre la pandemia en la capital.

Aseguró que solo se trata de un intento más de buscar diferencias entre la federación y el gobierno capitalino.

Sheinbaum aseguró que pasaron a The New York Times un correo electrónico que contenía la información para revirar el reportaje.

"No quiero entrar en polémica con el medio, tiene derecho a decir lo que quiera, pero es importante que se sepa que el gobierno de la ciudad informó que no era cierto", dijo Sheinbaum.

La noche del domingo, la Ciudad de México rebasó los 20 mil fallecidos por covid-19, manteniendo los hospitalizados por el virus arriba de 5 mil.

UNA CALUMNIA: LÓPEZ-GATELL

Para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el reportaje de The New York Times es una "calumnia" y "parte de la infodemia".

En entrevista con Olivia Zerón para el noticiero Atando Cabos, de Grupo Fórmula, el funcionario advirtió que la periodista Natalie Kitroeff interpretó mal la evidencia.

"Para empezar, el titular es una calumnia. Es una pena que, en vez de ello, tenga información parcial. Es muy notorio por la nota, que leí, que la periodista no entiende cómo funciona el Semáforo COVID y no conoce ni siquiera los plazos en los que se interpreta", respondió el funcionario.

