Metro de CDMX no para, entre la afluencia por necesidad y el encierro

Con las nuevas medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus en la Ciudad de México en la que se han cerrado establecimientos no esenciales para la población y evitar establecimientos donde se reúnan más de 50 personas, en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Metro no parará ante esta pandemia.

En semanas previas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció las medidas sanitarias que se tomaron dentro de las instalaciones de todas las líneas del metro como la sanitización de los vagones antes de iniciar la ruta y al terminarla, limpieza constante de las zonas comunes como barandales, asientos, pasamanos.

A la entrada de varias estaciones, a los usuarios se les ofrece el uso de gel antibacterial.

En el caso de los empleados del Metro a las personas de la tercera edad se les ha pedido que dejen de laborar con goce de sueldo, a las mujeres embarazadas y personas susceptibles están en el misma situación. Al personal administrativo que puede realizar sus labores a distancia también han dejado de trabajar de manera presencial.

Esto no ha afectado el desempeño del servicio, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) en esta etapa de contingencia se ha detectado que la afluencia de usuarios han bajado entre un 30 y 40 por ciento de los más de 5 millones 290 mil 142 personas que viajan diario en todas las líneas este transporte.

Es decir a la fecha el Metro continúa trasladando a 3 millones 174 mil 85 personas que representan más de la mitad de los pasajeros que en un día común usan alguna de las estaciones para llegar a su trabajo, escuela, negocio, hogar o incluso para llegar a algunos hospitales.

¿Tienes que salir de casa y utilizas el transporte público? ??



Aquí te compartimos los horarios ideales para viajar y minimizar posibilidades de contagio por #COVID19.



La bici es una gran alternativa también ??



Recuerda: si no tienes que salir, #QuédateEnCasaCDMX ?? pic.twitter.com/o0WKYsh7gC — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) March 31, 2020

Durante su conferencia el presidente López Obrador aceptó que una gran parte de la población mexicana "no pueden realizar el debido aislamiento, pues viven al día y si no trabajan no llevan alimento a sus hogares".

Actualmente continua una alta afluencia de personas dentro de las estaciones, como medida preventiva la STC cerró varios módulos de información, la oficina de objetos extraviados e incluso las taquillas para evitar que sean un punto más de contagio, pidió los usuarios hacer uso de la tarjeta de Movilidad Integrada de la cual están disponible las máquinas para recargar crédito y en caso de necesitar algún tipo de información puso a disposición algunos números de whatapp para poder contactarlos.

Como medida preventiva ante la contingencia por Covid-19, nuestros módulos de información estarán cerrados hasta nuevo aviso. Ponemos a tu disposición los diferentes medios de contacto para atender tus consultas. pic.twitter.com/KILFdTFqmJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 30, 2020

Debido a este panorama el presidente López Obrador pidió a quienes usen el Metro "se embarquen y trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer a la entrada, pero lo más importantes es que si no se tiene una actividad esencial lo mejor es quedarnos en casa". Precisó que este medio de transporte no puede detenerse pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte en el Metro".

(Con información de Radio Fórmula /Sharira Abundez)