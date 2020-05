Mete freno Sheinbaum a reapertura de CDMX; clases, hasta agosto

"El impacto del covid ha sido extremadamente fuerte, algo que muchos nunca lo imaginamos. Es algo impresionante el impacto y lo económico es peor. Porque como comerciante yo sé cuánto vendo, que hay temporadas bajas, altas y ahora no sabes ni cuánto vas a ganar y cuando regresemos no sabemos cuánto venderemos y si seguirá la vida normal. La gente sin chamba ya no te va a consumir por lo menos un año", calcula.