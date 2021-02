Mercado a domicilio, la opción de capitalinos como frente al desempleo

"Entre la familia nos repartimos las actividades para que no se nos vaya escapar nada, no contagiar y tampoco contagiarnos; dos personas van a comprar con caretas, tapabocas de triple filtro y guantes, cuando llega la mercancía, la dejan en una lona y la metemos con guantes y caretas mientras los que compraron se bañan y cambian de ropa pero ellos no tocan los productos de nuevo. Aseamos las frutas y verduras con trapos previamente lavados y con lysol. Para repartir igual se hace con caretas, guantes y cubrebocas", explica.