Melissa, la niña que por volverse viral casi no vuelve con su familia

El infierno de tres menores de edad se viralizó cuando el padre de estos, identificado como Mauricio Alberto, denunció los hechos en redes sociales.

Sus hijos Guillermo, de nueve años; Samanta, de siete años; y Melissa –principalmente ella–, de un año, eran presuntamente agredidos física y sexualmente por su madre, Jennifer Marisol, así como por su padrastro José Omar.

La residencia de los presuntos agresores se ubicaba, según el padre denunciante, en la colonia Polígonos 2, en Ecatepec, Estado de México.

Mauricio Alberto compartió capturas de pantallas de conversaciones entre su expareja y el padrastro de sus hijos, donde ambos hablan de las agresiones de las que los menores son víctimas.

"Te juro que me la van quitar si le ven algo", escribe Jennifer Marisol; "Amor, es mi cumpleaños, así que prometo mañana no dejarla en coma y no bañarla tanto en sangre", responde José Omar; "Ok, le puedes hacer lo que quieras", añade la madre.

En las conversaciones, la mujer y el padrastro comparten video y fotos donde se va a Melissa con moretones en rostro, espalda y hombros.



En su denuncia, Guillermo aseguró que alertó del caso a las autoridades mexiquenses, sin embargo, tras 20 días no le han dado respuesta.

Lo que Guillermo, así como aquellos que compartieron el caso, no sabían es que la viralización de éste provocaría que la investigación se cayera.

El 3 de junio, un día después de que el caso se diera a conocer públicamente, la periodista y activista Frida Guerrera realizó una transmisión en vivo donde abordó el tema.

En su transmisión de poco más de siete minutos, Frida explicó que ella y su equipo conocieron el caso desde el 20 de mayo pasado.

"Tres menores de edad que están siendo violentados, vulnerados, abusado por su madre y por un padrastro"

Detalló que nunca tuvo contacto con el padre, aun comenzaron a buscar a la pareja, así como a las víctimas para rescatarlas.

"Lo primero que tenemos que hacer es rescatar a esos bebés para no ponerlos vulnerables"

Frida explicó que, en efecto, detectaron la ubicación de los victimarios y los menores, sin embargo, tenían que esperar a las diligencias de las autoridades mexiquenses.

En medio de dicha investigación el caso se viralizó, lo que alertó a los victimarios, tirando la investigación.

"La viralización del caso alertó a los victimarios y puso vulnerables, mucho más vulnerables a los niños [...] echaron a perder toda esa investigación que teníamos"

Frida Guerrera lamentó que la investigación tenía que volverse a hacer, recalcando que el punto no es hacer viral los casos, sino que se rescaten primero a las víctimas.

Por suerte, Frida no era la única que llevaba el caso. David Mancera, otro defensor de derechos humanos incursionó en las pesquitas.

La medianoche del lunes se dio a conocer que las víctimas habían regresado con su padre, a la vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hizo la detención de Jennifer Marisol, la madre de los niños.

La misma Frida Guerrera confirmó a su vez el regreso de los menores con su papá, dando reconocimiento a Mancera por lo sucedido.



Sin embargo, el padrastro, el principal de los agresores, sigue en libertad y se desconoce si está prófugo de la justicia.

En los últimos meses, el Estado de México ha sido escenario de madres asesinas y pederastas, quienes, a la par de sus parejas agreden a sus hijos.

Por ejemplo, el 14 de marzo, la FGJEM informó sobre la detención de Karla Viridiana, de 21 años de edad, quien junto a su pareja es acusada de matar a golpes a su hijo de apenas un año y medio de edad, sólo porque no dejaba de llorar, en la colonia San Pablo de las Salinas, Tultitlán.

Ocho días después, el 22 de marzo, la FGJEM dio a conocer una sentencia de 62 años de prisión de una mujer identificada como Erika Berenice Andrade Zamorano por el asesinato de su hija de cuatro años, a quien arrojó de un barranco de 3.4 metros de altura.

El primero de abril, la fiscalía informó la vinculación a proceso de Cynthia por el homicidio de su hijo de ocho años de edad.

Según la FGJEM, la mujer golpeó y azotó en el piso menor hasta que perdió el conocimiento. La madre, tras la agresión, llevó al menor a un hospital en Atizapán de Zaragoza, donde falleció.

Ana Gabriel y José Luis fueron acusados de abusar sexualmente de una menor de siete años, hija de ella, crimen que grabaron con su celular y que, por si fuera poco, trasmitieron accidentalmente en vivo por Facebook.

Ante la viralización del caso, elementos de la FGJEM fueron por ambos en su domicilio en Valle de Chalco, Ana Gabriela fue detenida, mientras que José Luis se escapó, actualmente se encuentra prófugo.

Tras días después de la captura de Ana Gabriela, otra mujer fue detenida por el mismo delito: abusar sexualmente y grabar el crimen de su hija de siete años, también en Valle de Chalco, pero en la colonia Guadalupana.

La señalada fue identificada como Maura, de 32 años de edad, pero no estaba sola, su pareja sentimental, David, de 66 años, también estaba involucrada. Elementos de la FGJEM, entonces, fueron por la pareja a su domicilio, logrando la captura de Maura. En tanto, David fue encontrado muerto, se habría suicidado al ahorcarse dentro de su casa.

Los crímenes sexuales son una constante en el Estado de México, siempre encabeza la lista de denuncias en todo el país, según datos oficiales.

Tan solo en los primeros cuatro meses del 2019, en el Estado de México se han denunciado mil 777 casos de crímenes sexuales.

Dicha cifra coloca a la entidad mexiquense como el segundo estado con más delitos sexuales registrados en todo el país, sólo por detrás de la Ciudad de México.

El año pasado, por otra parte, los crímenes sexuales sumaron 4 mil 316 denuncias en el Estado de México, siendo el estado con más casos durante el 2018.

