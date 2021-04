Médicos y enfermeras del sector privado en Toluca pidieron ser vacunados

TOLUCA.-Al menos 200 médicos de distintas ramas, enfermeras, fisioterapeutas y odontólogos del sector privado, se aglutinaron afuera de la 22 Zona Militar, ubicada en el municipio de Santa María Rayón, para exigir sean vacunados contra covid-19 y reprocharon al Gobierno de México, el hecho de que les dé prioridad a los maestros para ser vacunados y no a ellos que están en contacto directo con pacientes que posiblemente estén infectados de coronavirus.

Señalaron que no les importa que la Secretaría de Salud federal les venda la vacuna, con tal de estar inmunizados, "que me la vendan pero que no me la nieguen porque al final nuestra vida está en riesgo todo el tiempo y eso es algo que se les olvida. Si la condición que me estas dando es que me organice en comitiva, lo hacemos y algunos compañeros nos dicen que si queremos gestionar vacunas necesitamos meter un amparo con un Juez para que me autorice a mi, Diego Martínez, de una vacuna, no es mi obligación pagar un amparo para que me vacunen y seguir haciendo mis funciones sin miedo", expreso el fisioterapeuta, Diego Martínez.

Agregó que muchos de sus compañeros ya fueron vacunados en fechas recientes en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, mientras que, quienes se manifestaron no han recibido su primera dosis.

"Vengan mañana, hagan una lista y listas y listas y listas y es el caso de que aquí traen listas que se hicieron llenar en el C-5 donde se aplicó la primera dosis y aquí llegan y dicen que no, que no va haber vacunas de primera dosis, que esa instrucción no se dio. Nosotros nos afecta porque nosotros todo el tiempo nos estamos jugando la vida para poder atender a primera línea y no es posible que por ser sector privado no nos quieran atender, todos somos primeras dosis".

Al citar que ellos han comprado todos sus insumos como mascarillas, caretas, gel antibacterial y sanitizante, entre otros utensilios para poder atender con mayor seguridad a las personas enfermas de covid-19, reprocharon el hecho de que no se les tome en cuenta como a los maestros, "no es justo que a los maestros ya los vayan a vacunar y hasta se les avisó, ellos que no tienen una primera línea de contacto, nosotros estamos atendiendo a todos los (pacientes) que no tienen sector público. Nosotros compramos nuestros insumos, a nosotros nadie nos regala cubre bocas, nadie nos regala gel, protección, sanitizantes, lo único que pedíamos es una vacuna y no nos la quieren dar".

Al entrevistar a Guillermo Pérez Ramírez, odontólogo especialista en ortodoncia y ortopedia, rechazó el por qué a unos de sus colegas ya se les vacunó con una primera dosis y él no ha recibido nada del biológico.

"Nosotros los odontólogos estamos en alto riesgo, la gente te está escupiendo prácticamente en la cara y como es posible que nos estén mandando filas atrás y los profesores estén al frente. Todos tenemos el derecho de esa vacuna, hemos perdido amigos, me ha costado amigos, el doctor Dagoberto, el doctor Giancarlos de Ixtapan de la Sal perdió la vida", lamentó.

Los especialistas de la salud del sector privado que llegaron a las puertas del cuartel militar provenían de municipios como Ecatepec, Toluca, Ixtapan de la Sal y San Mateo Atenco, entre otros.





