Médicos privados obtienen amparo para obligar a autoridades a vacunarlos vs covid

La doctora Saharí Hernández, quien tiene una clínica privada en la zona del bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, Estado de México, uno de los municipios mexiquenses más golpeados por la pandemia de covid-19, así como 15 de sus colegas, obtuvieron un amparo que obliga a las autoridades garantizar que sean vacunados contra el coronavirus.

En los últimos días, médicos del sector privado han denunciado la falta de vacunas para ellos, reclamos a los que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha contestado pidiendo al personal médico esperar a que comience la campaña de vacunación de acuerdo a sus edades.

Colegas médicos de Hernández, así como personal de enfermería, camilleros, administrativos y de limpieza, son a quienes cobija este amparo, informó Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión.

El fallo del amparo, detalló la médico, se dictó por la Corte este miércoles 14 de abril, desde entonces, las autoridades tendrían de 24 a 48 horas para inmunizarlos.

Hernández calificó la falta de vacunas a médicos privados como una injusticia. "No hay categorías de médicos", aseguró.

Este jueves, el doctor Francisco Moreno calculó que alrededor de 100 mil personas del sector privado de Salud, son los que aún no reciben la vacuna contra la covid-19.

A pesar de las protestas, la Secretaría de Salud no dio una respuesta concreta a los médicos del sector privado que no han sido vacunados, lo único que les ofreció es hacer un censo y con base en eso convocarlos, reclamaron el pasado 9 de abril, tras una reunión con la Secretaría de Gobernación, misma en la que no se les dio una fecha concreta para ser inmunizados.

(djh)