Médicos del IMSS amagan con paro por falta de insumos ante covid

"Los insumos no han escaseado, aunque sí están muy controlados para quienes entran al área designada para covid-19, a quienes sí se le ha entregado N-95, guantes, batas, alcohol, entre otros. Si faltaran simplemente los trabajadores no ingresarían por propio protocolo, pero eso no ha pasado", relató un paramédico de este nosocomio.