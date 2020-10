Medicinas halladas en Azcapotzalco, parte del lote robado, confirman

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que las 27 bolsas de medicamentos oncológicos halladas en la alcaldía Azcapotzalco coinciden con algunas de las 37 mil 957 piezas de fármacos que fueron robadas de la sede de Novag Infancia el pasado 4 de octubre. Mientras tanto, padres de niños con cáncer calificaron de "una burla" el hecho de que se robaran las medicinas y después de varios días, aparecieran.

Ernestina Godoy, fiscal capitalina, detalló que fueron identificados los medicamentos, los cuales son 8 mil 144 cajas de las 37 mil 957 robadas.

El trabajo de peritos de la @FiscaliaCDMX permitió identificar medicamentos que fueron localizados en bolsas estos coinciden con los lotes reportados como robados, en total 8144 cajas. En coordinación con autoridades sanitarias reintegramos a la brevedad. Seguimos investigando. — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) October 16, 2020

Los hechos fueron confirmados luego de que la Fiscalía detallara a mediodía que el apoderado legal de Novag se presentara ante el agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, con la documentación respectiva para determinar si se trata de los mismos lotes robados hace unos días.

EL HALLAZGO

Durante la mañana de este viernes, la Fiscalía detalló que agentes de la Policía de Investigación (PDI) y expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales solicitaron la revisión de las cámaras ubicadas en inmediaciones del lugar, así como otras de uso privado, para obtener mayores datos de quién abandonó las bolsas en el sitio.

En tanto, peritos en materia de criminalística y fotografía llevan a cabo la separación y contabilidad de lo hallado, con el fin de confirmar su contenido.

La Fiscalía también informará sobre el hallazgo a la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios para que lleve a cabo todos los protocolos de conservación de dichos medicamentos.



La SSC detalló que un ciudadano llamó al Centro de Comando y Control (C2) Poniente para alertar sobre algunas personas que, en actitud inusual, arrojaron desde una camioneta varias bolsas grandes de basura, en la colonia Trabajadores.

Ante la denuncia, los oficiales acudieron al sitio y el ciudadano les explicó que varios sujetos a bordo de una camioneta color blanco, dejaron las bolsas de basura sobre la banqueta y se retiraron rumbo a la calzada Vallejo, hecho que le pareció muy extraño, por lo cual contactó al C-2.

Los uniformados inspeccionaron las bolsas que a simple vista y por algunas partes rotas se observaban cajas de medicamentos, por lo cual indagaron en fuentes abiertas sobre los nombres de las medicinas y pudieron conocer que se trataba de productos utilizados en tratamientos para personas con cáncer.

Paramédicos del ERUM confirmaron que los nombres escritos en las cajas "Fluourouracilo" y "Ciclofosfamida" son medicamentos que se recetan para el tratamiento de personas con cáncer.

En un costado de las cajas se alcanzaba a leer "Propiedad del Sector Salud Prohibida Su Venta", por lo que de inmediato resguardaron las bolsas e informaron al agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación de la zona, quien realizará las investigaciones correspondientes.

Estas bolsas fueron halladas luego del robo de 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos que fueron sustraídos de las instalaciones de la empresa Novag Infancia, en la alcaldía Iztapalapa.

Sin embargo, se desconoce si los fármacos que se encontraron en las bolsas negras son algunos de los que fueron robados el día 4 de octubre o no tienen relación alguna con el otro hecho.

SE SOLICITARON IMÁGENES AL C2

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, comentó en entrevista con Milenio que la denuncia se inició por parte de la Policía de la Ciudad de México y ya se solicitaron imágenes al C2 para encontrar el momento exacto del abandono de las bolsas.

Lara no quiso dar más detalles pero dijo que ya hay avances en la investigación y peritajes, así como es muy pronto para señalar que un grupo criminal esté detrás del robo.

"ESTO ES UNA BURLA", ENFATIZAN PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER

Tras el hallazgo de las 27 bolsas con medicamentos oncológicos, los padres de niños con cáncer se mantienen escépticos sobre la versión oficial del robo y cuestionan la aparición de sólo algunas de las piezas.

"Esto es una burla, ya el hecho de que no nos den los medicamentos, ahora ya que nos quieran ver la cara de tontos, no se vale", dijo Itzel Guante Varela, mamá de Maximiliano, quien padece leucemia linfoblástica aguda.

Señaló que el desabasto continúa, ya que a su hijo que es atendido en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", recientemente le faltó dexametasona para su tratamiento.

#Nación | "Ya el hecho de que no nos quieran dar el medicamento y ahora nos quieran ver la cara de tontos, no se vale", señala Itzel Guante, mamá de un niño con cáncer. *yn https://t.co/AIBSk5OLLl pic.twitter.com/dY6VH9rcTJ — La Silla Rota (@lasillarota) October 16, 2020

Aideé García, madre de la pequeña Regina, quien padece cáncer, indicó sobre el robo de medicamentos que "esto fue un truco del gobierno como para despistar. Le comentaba a mi esposo que esto es más bien como robarlos, cobrar el seguro y hacer alguna maña ahí".

Ella cuestionó si esos fármacos existieron, ya que nunca los vieron y sólo les han hablado sobre ellos. Hizo el llamado también a que los apoyen, ya que su mayor preocupación es que su hija de cinco años reciba su tratamiento en tiempo y forma. "El presidente dice que somos grupo de choque contra él, cuando en realidad lo que queremos es que haya medicinas para nuestros hijos".

Un caso similar es el de Ivonne Venegas, mamá de la pequeña Ximena quien padece leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Ella no cree en la versión que dio el gobierno sobre este delito.

Señaló que el robo y la reciente aparición de algunas piezas de medicamentos oncológicos "es una burla para todos nosotros, para los que venimos de fuera, no de Ciudad de México, contamos con lo limitado para el pasaje, no enfermamos a nuestros hijos porque no tuvimos cosas que hacer, yo dejé mi trabajo, dejé todo porque mi niña resultó enferma, para que el gobierno se burle de nosotros así, no se vale. No somos tan ignorantes como para que nos vengan a decir hoy se perdieron, mañana ya aparecieron".

Aidé García, mamá de una niña con cáncer, cuestionó el robó de 37 mil 956 medicamentos oncológicos, que posiblemente aparecieron este viernes, y dice que fue "un truco del gobierno para despistar".

#Nación | Aidé García, mamá de una niña con cáncer, cuestiona el robó de 37 mil 956 medicamentos oncológicos, que posiblemente aparecieron este viernes, y dice que fue "un truco del gobierno para despistar".*yn https://t.co/AIBSk5OLLl pic.twitter.com/r80QVzQtHK — La Silla Rota (@lasillarota) October 16, 2020

SE TIENE QUE INVESTIGAR

Oliva López Arellano señaló que debe investigarse el caso y aseguró no tener información sobre cuántos robos de este tipo ocurren en la capital.

"Este tipo de situaciones, pues las investigan las áreas correspondientes, nosotros lo que sí hacemos cuando ocurre cualquier situación grande o pequeña, pues se reporta inmediatamente, inmediatamente se reporta, creo que eso es lo que procede, estar vigilantes. Y lo que hemos hecho, desde que llegamos, es fortalecer, pues los sistemas de seguridad, mejorar las condiciones del almacén, en nuestro caso, garantizar que sea un almacén con todas las condiciones para que esté evaluado como un almacén bien calificado de medicamentos y de vacunas", dijo.

