"Me voy contento"; así avanza campaña contra el cáncer de próstata en Edomex

"Vine porque es una duda que tiene uno y por pena o miedo no lo hace, esta campaña está excelente porque de esa manera se puede venir uno a escuchar la plática del personal calificado y si hay problema, pues hay que ir al médico, pero yo me voy bien contento porque me dicen que todo va dentro del parámetro normal y hay que seguirse cuidando y balancear la comida".