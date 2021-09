"Me volvería a meter al agua, estoy para servir"; oficial de tránsito

Desde que era niño Daniel Antonio Salmerón soñaba con ser policía y ser un ejemplo a seguir. Hoy en día es elemento de la Subsecretaría de Control de Tránsito y esta semana se volvió viral en redes sociales al ser grabado por un motociclista cuando con singular entusiasmo se metió en un encharcamiento a dirigir el flujo vehicular.

En entrevista con La Silla Rota, el agente de 31 años de edad aseguró que los hechos ocurrieron en carriles centrales de Periférico, alrededor de las cinco de la tarde del martes pasado.

"Estaba dando vueltas ( en la patrulla). Y ya tenemos ubicados los lugares de encharcamiento que causan problemas y cuando paseé por ahí estaba el agua muy alto y lo que hice fue estacionar mi patrulla para hacer un señalamiento, me bajé y me metí al charco, ahí hay una coladera que normalmente se tapa, y si eso era la causa del encharcamiento", dijo.

Al cerciorarse que la inundación que estaba provocando asentamiento vehicular era porque la coladera estaba tapada, el agente regresó a su unidad por un palo de madera que guarda en la cajuela y se volvió a meter al encharcamiento para tratar de destapar la coladera.

El oficial que mide 1,71 de altura, detalló que el agua le llegaba casi a la cintura, pero después de destapar la coladera con el palo, el nivel del agua bajó hasta sus pantorrillas, por ello el policía decidió instalarse en medio de los carriles para agilizar el flujo vehicular. En ese momento pasó un motociclista, quien descendió y lo comenzó a grabar con su celular.

"Un motociclista que pasó por el lugar me grabó, de hecho varios conductores me estuvieron grabando, pasaban y me felicitaban, pero un conductor en especial se bajó de su moto y me llegó por la espalda y me preguntó lo que ya se oye en la grabación y yo feliz de contestarle, porque cuando me preguntan algo lo contesto sin problema", señaló.

Sobre el singular entusiasmo que se le ve al estar en el agua, Salmerón reveló que así es su personalidad y que es feliz con su labor.

"Feliz con mi trabajo. Me ponían la mano con el dedo hacía arriba (automovilistas), y eso me motivaba más para hacer mi trabajo con más gusto, me llena de felicidad. (..) Esa es mi personalidad siempre estoy feliz, como dicen por ahí "si haces tu trabajo feliz no estas trabajando estas en tu lugar de confort', ¿no?", recalcó.

Como conclusión, Salmerón, quien es comandante en la zona de Polanco, aseguró que independientemente del cargo que desempeñe en la corporación siempre estará dispuesto a "ayudar a la ciudadanía" y aprovechó para agradecer la confianza que sus mandos han tenido con él y reconoció el ejemplo que ha puesto en la institución el jefe de la Policía Omar García Harfuch.





