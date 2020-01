"Me violaron dentro de la Universidad", así han denunciado acoso en Chapingo

"El profesor de matemáticas de preparatoria agrícola Vicente "N", quiso un beso a cambio de pasar su materia" expuso una alumna de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en el "tendedero" que implementó He For She Chapingo, un movimiento solidario para lograr la igualdad de género en esa institución agrícola, avalada por la ONU mujeres.

Desde el viernes 24 de enero, empezaron a llegar chicas de preparatoria agrícola y de las facultades de la UACh para exponer casos de acosos sexuales por parte de profesores, trabajadores y alumnos de ese plantel educativo.

El movimiento para exponer en un "tendedero" sobre los acosos y violaciones sexuales escogió el llamado "árbol de los acuerdos" para colocar los textos en cartulinas.

Asimismo, promovieron el hashtag "AquíTambienPasa" para hacer conciencia en las autoridades universitarias de Chapingo, para que tomen medidas para disminuir los acosos y abusos en contra de las mujeres estudiantes.

Aunque el mismo viernes una funcionaria de la UACh intentó evitar la colocación del "tendedero", las alumnas no cedieron y colocaron sus respectivos casos.

El 25 de enero, la organización He For She Chapingo, informó que en las primeras horas que se inicio este movimiento ya había 31 denuncias expuestas en el "árbol de los acuerdos" frente a la rectoría.

Posteriormente, se colocaron más hasta llegar a 180 el sábado 25 de enero. Las denuncias van desde pedir un beso a cambio de pasar una materia hasta caso de violaciones que jamás se investigaron.

"Estaba en segundo de preparatoria cuando me violaron dentro de la universidad, no se siguió la investigación ni tuve apoyo de la escuela. El delito sigue impune", se lee en uno de los textos.

Otro decía: "Mi compañera de cuarto fue atacada por su ex, en ese entonces era su novio, el chico trató de asfixiarla, ahorcándola, además de morderla en las muñecas con la intención de dañar sus venas".

ASESINATO DE NAZARET DETONA MOVIMIENTO DE DENUNCIAS

El 19 de diciembre de 2019, Nazaret Bautista quedó de verse con un amigo a las 17 horas en la llamada "Meche" después ya no la volvieron a ver.

Dos de sus compañeras de habitación reportaron que Nazaret, de 15 años, no llegó a dormir.

Nazaret fue asesinada esa misma tarde por uno de sus compañeros de preparatoria agrícola que fue despechado por la chica que se negó a ser su novia.

Su cuerpo fue metido en una especie de caja de agua al interior de la UACh y no fue localizado hasta el 23 de diciembre.

Este feminicidio impacto en el ánimo de las estudiantes que realizaron una concentración frente a las oficinas del rector José Solis Ramírez para exigir justicia.

Solo la detención de un compañero de Nazaret por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado de México calmó las exhaltaciones en la UACh, pero nació la iniciativa del "tenderero" que implementó He For She para hacer visible los acosos sexuales.

Al interior de la UACh las estudiantes sufren todo tipo de violaciones a sus condiciones de mujeres. "Mi ex novio me golpeaba cada vez que tenía un ataque de celos o ansiedad, luego me manipulaba para hacerme creer que era mi culpa".

No sólo los novios hacen a las mujeres sus víctimas sino también los profesores, en los textos colocados en el "tendedero" se expone en dos ocasiones el nombre de un maestro de matemáticas de la preparatoria agrícola como un consumado acosador sexual.

SILENCIO EN LA UACh

A pesar del movimiento del "tendedero" de los acosos sexuales hacia las alumnas de la UACh, sus directivos han guardado silencio y hasta el momento no promueven alguna medida para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de los profesores, alumnos y empleados.

Solo el rector José Solis Ramírez, luego de la muerte de Nazaret, coloco mamparas con un mensaje para imponer "cero tolerancia para la violencia de género, micromachismo y todo tipo de hostigamiento y acoso sexual" .

Pero aún no informa a los alumnos de esta universidad agrícola programas de orientación y prevención que ayuden a erradicar la violencia contra las alumnas de la Universidad Autónoma Chapingo.





(Sharira Abundez)