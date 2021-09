"Me vi muerto", pese a ser desahuciado, Lucio superó la covid

"No podía ni comer, no podía ni alzar las manos, estaba totalmente débil, no podía ni alzar los brazos, ni caminar ni sentarme y la doctora me dijo que el tratamiento y el motivo por el que yo había ingresado al ISSEMyM ya habían pasado, ya había combatido el virus de covid-19 y que sí seguía más tiempo infectado podía volver a infectarme del virus".