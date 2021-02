“Me recomendaron que deje la CDMX por contaminación”

Heriberto Yépez padece de fibrosis pulmonar desde hace tres años. Este fin de semana se sintió mal y fue al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ubicado en calzada de Tlalpan casi esquina Periférico. Se quedó internado. Este martes lo dieron de alta. El doctor que lo atendió le dijo que la contaminación agudizó su enfermedad.

“Desde la semana pasada yo sentí la contaminación. Empecé a toser más. Salí a la calle al súper y luego, luego sentí el cansancio, la necesidad de más aire. Por eso vine al hospital y me internaron".

Entre el 10 y 11 de mayo se registraron 20 incendios dentro de la Ciudad de México. Para la tarde del sábado ya era evidente la contaminación generada por partículas suspendidas. El horizonte parecía una nata gris. El ambiente se sentía brumoso. El domingo estuvo igual. En la noche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió una alerta ambiental que advertía de la mala calidad del aire.

La mañana del martes, la CAMe emitió una contingencia ambiental extraordinaria por partículas suspendidas. Implementó una serie de medidas que no incluía activar el Hoy No Circula. Se suspendieron actividades al aire libre, entre otras.

Por la tarde, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como las Secretarías de Medio Ambiente de la Ciudad de México y del Estado de México, tomaron la decisión de activar acciones adicionales a las comunicadas la mañana del martes.

Mediante un comunicado, la CAMe indicó que debido a que los índices de contaminación por ozono, los cuales llegaron a los 142 puntos, que se suman a la contaminación por partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros, se activarán las mismas medidas de la Fase 1 de contingencia ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Es decir, se aplica el Hoy No Circula.

“A mi me afecta mucho la contaminación. Me acaban de recomendar que lo mejor era salir de la Ciudad de México para siempre. Voy a tratar de ver qué opciones hay. No es fácil. Toda mi vida he estado aquí. Tengo 60 años. No todo el mundo tiene esa posibilidad y maxime cuando nací aquí”, comentó el señor Yépez con el aliento entrecortado.

A don Heriberto le preocupa que no llega su Uber. Lo espera sobre la banqueta enfrente del INER. Entre más tiempo está ahí, sigue expuesto a las partículas suspendidas. Porta un cubre bocas y está conectado a un oxígeno móvil.

“Todavía siento la contaminación. La recomendación de los médicos fue que al salir me fuera inmediatamente al coche y a encerrarme en casa. Puertas y ventanas cerradas y no salir por esta contingencia ambiental que se declaró”, indicó el señor Yepez.

Miguel Samudio está afuera del INER, espera su turno para ver a su hermana Alejandra, quien fue internada hace cuatro días. Tiene problemas pulmonares. Contrajo un virus en otro hospital hace meses. Sin embargo, la crisis actual de la calidad del aire le afectó, eso le informaron los doctores.

“Cuando llegó al INER venía muy malita, ya ni siquiera reconocía a nadie. Ahorita platicamos con ella, ya está comiendo, está mejor. Esperemos que la den de alta pronto”.

“Tenía dificultad para respirar y una tos constante”

Fabiola Meléndez no es de la Ciudad de México. Acompañó a su hijo a realizarse unos estudios, porque tiene cáncer. Desde hace cinco días ella empezó con mucha tos.

“Hasta apenas ayer fui con un doctor y me dijo que era efecto de la contaminación. Tenía dificultad para respirar y una tos constante. También tenía resequedad de ojos y de mucosa. Me recomendó el uso de tapa boca, tomar mucho líquido y no salir”.

María Eugenia hizo caso a la recomendación de usar tapa bocas, mientras camina en la calle. Anda en varias partes de la ciudad y comenta que desde el fin de semana resintió la contaminación.

“En la mañana cuando regresé a casa de dejar a mi hija en la escuela, me dieron ganas de vomitar por la contaminación tan fuerte. Me puse el tapabocas para tratar de paliar el efecto de las partículas 2.5. Siento resequedad en la garganta, nauseas, hinchazón en el cuerpo”.

Sin aumento de pacientes por enfermedades respiratorias: INER

La Secretaría de Salud federal informó que en el INER no se ha registrado aumento en el Servicio de Urgencias por afecciones respiratorias como: asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), infecciones respiratorias agudas, rinitis o sinusitis.

La subdirectora de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), “Ismael Cosío Villegas”, Martha Patricia Sierra Vargas, detalló que se debe evitar en lo posible exponerse al ambiente externo, principalmente niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, así como pacientes con enfermedades crónicas.

Explicó que durante un incendio los componentes que predominan en la atmósfera son partículas de 2.5 micras, que por su tamaño son más dañinas o riesgosas para la salud. Estas partículas dañan las células ocasionando un proceso inflamatorio.

“En una persona sana provocan síntomas como resequedad y malestar en garganta, además de ardor en los ojos, pero el sistema inmunológico responde adecuadamente ante estos factores ambientales. Sin embargo, en un paciente con alguna afección crónica respiratoria o cardiovascular, las reacciones son más severas y pueden provocar una crisis”.

Resaltó que los pacientes con padecimientos respiratorios crónicos deben mantener un monitoreo de sus síntomas, si observan que no disminuyen a pesar de aumentar las dosis de sus medicamentos, deben acudir con un profesional de la salud.

AJ