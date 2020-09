"Me quieren de nuevo en prisión", acusa Humbertus, un "falso culpable"

ECATEPEC.- Roberto Romero Villarreal es un secuestrador de 42 años de edad, que tiene una sentencia firme en el penal de Chiconautla; de acuerdo a la causa penal 372/2018, este interno acusó ante el Poder Judicial del Estado de México de extorsión a José Humbertus Pérez Espinoza, promotor de la ley de amnistía para sacar de la cárcel a personas inocentes y qué se analiza en el Congreso estatal.

Humbertus Pérez aseguró que detrás de está denuncia es posible que esté la Secretaría Seguridad en el Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya que intentan de nueva cuenta de llevarlo a la cárcel, porqué "afectó los intereses que se mueven al interior de las cárceles".

Sin embargo, la FGJEM estableció estar al margen de esta situación, ya que es un caso del Poder Judicial del Estado de México, "no tenemos ninguna diligencia pendiente o que hayamos solicitado", respondió esta institución ante el señalamiento de Humbertus Pérez, mientras que la SSEM, encargadas de las cárceles, no tenia conocimiento de este tema.

SE REVIVE CASO POR EXTORSIÓN

Él es señalado de extorsión por el secuestrador Roberto Romero Villarreal, que aseguró que Humbertus Pérez estuvo en complicidad con otros internos que llevan 11 años en la cárcel también por el delito de secuestro y que responden a los nombres de Wilbert Rolando Dzul Cortina y Sergio Dzul Cortina.

SI NO VA A CITA A JUZGADO DE ECATEPEC SERÁ APREHENDIDO

El pasado ocho de septiembre, el juez del tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec, citó a José Humbertus Pérez Espinoza a las 18 horas del 19 de septiembre, a la audiencia de continuación de juicio por reposición de procedimiento, ya que José Humbertus fue acusado de extorsión junto con sus entonces compañeros de celda.

En el caso de que no asista, se le girará una orden de aprehensión para su detención, le advirtió el juez.

Citatorio para Humbertus Pérez

ESTUVO 4 AÑOS EN LA CÁRCEL DE CHICONAUTLA, POR DELITOS QUE NO COMETIÓ

José Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, fue encarcelado durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, supuestamente por afectar intereses de las inmobiliarias que construían unidades habitacionales en municipios como Ecatepec y Tecámac.

Él pasó cuatro años en el penal de Chiconautla por los delitos de extorsión y robo a casa habitación, pero en enero de 2020, salió libre ya que nunca le comprobaron esos delitos.

Fue un juez del Distrito Judicial de Ecatepec que le otorgó la libertad absoluta.

SU LUCHA POR LOS PRESUNTOS CULPABLES

Al salir de la cárcel pese a su estado de salud y a sus precarias condiciones económicas, se dedicó a comprobar que en las cárceles mexiquenses hay presuntos culpables, pagando condenas por delitos que no cometieron.

Asimismo, desde la cárcel hacía enlaces telefónicas a la cabina Comunicadores del periodista Luis Pantoja Ríos (se tramite vía internet), sobre la situación en las que se vivía en el penal de Chiconautla.

Humbertus Pérez fundó la organización de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos AC., con la cuál defiende causas de familias que tienen a algún pariente recluido en los penales del Estado de México.

Por ello, redactó una iniciativa de una ley de Amnistía para personas presuntas culpables que pasan años en las cárceles mexiquenses, solo pagando dinero por protección para no ser golpeados, entre otros cobros.

SU ACUSADOR, HACÍA NEGOCIOS EN LA CÁRCEL

Roberto Romero Villarreal está atrás de la denuncia de extorsión que le iniciaron al luchador social Humbertus Pérez Espinoza, "ese delito se me hace desde la prisión con una persona que está acusada de secuestro, pero que sigue estando en el modulo de procesados", cuando debe estar en una área de sentenciados y eso muestra que goza de protección al interior del penal.

Humbertus Pérez dijo que él formó un grupo de presunción de inocencia y de derechos humanos que cuestionaron el maltrato, la humillación y la crueldad con la que se trata a un interno en los penales, eso fue lo que le molestó a su acusador.

Estableció que al interior de la cárcel, todo estaba controlado, desde la venta de comida hasta la comercialización de substancias, así como instrumentos prohibidos.

"Entonces este proceso para mí es muy difícil, porque yo enfrente este caso, está persona que a mí me denuncia de extorsión, es porqué yo no me someto y los compañeros que aparecen ahí acusados conmigo vivían en mi celda".

"SOMETAN A ESE SEÑOR"

"Ellos eran los encargados de esas celdas les dicen, sometan al señor (Humbertus Pérez), para que ya no ande "tirando aceite o mucho mole" (defendiendo a los presos o denunciando las arbitrariedades), porque lo vamos a tener que picar".

Para calmar el movimiento que había iniciado Humbertus Pérez al interior de la cárcel de Chiconautla, el secuestrador Roberto Romero, lo amenazó con mandarlo a "picar" (acuchillar) o le advirtió "levantar una denuncia por extorsión".

"Este señor y su grupo de internos que son los que gobiernan la corrupción del penal a través de las autoridades; se molestan porque yo hago un amparo colectivo para que no sean cambiados de penal (los internos) o de módulo, porque bajar a la población es casi la muerte, ahí te pican o te extorsionan".

José Humbertus Pérez, en prisión, redactó un amparo colectivo que no tenía algún costo para los internos lo que afectó el negocio de Roberto Romero.

"Lo que después me di cuenta que este personaje (Roberto Romero Villarreal) cobraba mil 500 pesos por cada amparo y que estos amparos equivaldrían a hacer 300 amparos. Estamos hablando de más o menos medio millón de pesos que se metían cada mes y medio, las autoridades y él que hacía el amparo", estableció.

El fundador de Presunto Inocente aseguró que en las cárceles hay más movimiento de dinero ilegal, porque "él mismo (Roberto Romero) se dedicaba a amparar; se dedicaban a generar dinero dentro del penal, entonces él se molesta mucho conmigo y lo que hace es acusarme de extorsión".

Recordó que tanto los imputados como los denunciantes tienen hasta un año para presentar o desahogar sus pruebas ante los agentes del ministerio público. y él tiene más de un año que salió de la cárcel, sin que se comprobará los delitos que le imputaron.

"Ellos ni siquiera presentaron todas las pruebas de cargo yo tuve que renunciar a mis pruebas de descargo, entonces el juez dicta sentencia y me da la libertad; este Roberto Romero Villarreal apela y en la apelación obviamente los magistrados deciden reponer el procedimiento para efectos, ya que no se va a tocar el fondo del asunto, pero ellos quieren que yo vaya a la audiencia".

DICE QUE LO QUIEREN METER OTRA VEZ A LA CÁRCEL

Adelanto que tiene información que le están armando una quinta carpeta, ya que presume que al presentarse el sábado a la audiencia al juzgado de Ecatepec, es posible que los vuelva a detener y encarcelar con nuevos cargos.

Aseguró que lo quieren encarcelar para que ya no siga promoviendo la ley de Amnistía, que no siga participando en buscar la libertad anticipada de internos.