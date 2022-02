"Me querían tumbar"; manifestantes agreden a diputada Ana Villagrán

Representantes de comerciantes se manifestaron la mañana de este jueves frente al Congreso de la Ciudad de México, su reclamo se centró en que fueron desalojados del espacio público que ocupaban en la zona de Polanco.

Durante la manifestación, la diputada del PAN Ana Villagrán aseguró que fue agredida físicamente por algunos de los inconformes. El hecho le causó afectaciones en las costillas y brazos. La legisladora advirtió que pudo establecer diálogo con ellos.

En entrevista con La Silla Rota, Ana Villagrán detalló que fueron alrededor de 10 mujeres, de las manifestantes, quienes la agredieron, la jalaron del brazo y le propinaron golpes en las costillas, sobre todo en el lado derecho de su cuerpo. "No me imagino que a una de mis compañeras le hubieran hecho algo así, tal vez el resultado no hubiera sido el mismo", dijo.

"Se estaban quejando por el tema de que los están quitando de las calles de Polanco; yo llegué al Congreso 8:30 como siempre, a tomar a asistencia, y ellos apenas se estaban organizando. Cuando se percatan que yo ya estoy a tres escalones de entrar al Congreso, cerca de 10 mujeres se me colgaron y me querían tumbar".

CAMBIAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD



La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina aseguró que estableció contacto con la diputada local blanquiazul, luego de lo ocurrido, para brindarle atención. Ana Villagrán declaró a este medio que en la Fiscalía no se habían puesto en contacto con ella, hasta las 11:00 horas de este jueves, pero sí lo hizo personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

"Me llamaron de parte del secretario Omar García Harfuch, a quien yo agradezco que estuvo muy atento. Me dijeron que van a considerar un nuevo protocolo para el manejo de acceso al Congreso. Obviamente yo nunca apoyaría algo que criminalice a los manifestantes, porque yo he estado muchas veces de ese lado, pero tampoco nos podemos prestar a que sucedan estas cosas".

Sobre cambiar los protocolos de seguridad en el Congreso capitalino, Ana Villagrán aseguró que debe hacerse, siempre sin afectar la libre expresión de quienes se inconformes ante esa representación popular. La legisladora también comentó que considera presentar cargos por lo ocurrido.

"Ahorita lo estamos considerando, lo menos que yo quiero es criminalizar a los manifestantes, pero sí quiero hacer un enérgico llamado de atención a que este tipo de hecho son inaceptables".

El pasado 31 de enero, vecinos de Polanco lograron liberar 2 metros de banqueta, ante la insistencia del gobierno capitalino por mantener el programa "Ciudad al aire libre", con el que –acusaron – los restauranteros se han apropiado de manera irresponsable del espacio público.

La organización "La Voz de Polanco" y vecinos de 10 colonias más, entre las que están Roma Norte y Sur, Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo e Hipódromo-Condesa, Juárez, Coyoacán y Lomas, lograron el primer acuerdo con el gobierno capitalino para establecer nuevos lineamientos a los restaurantes de la zona, que tenían mesas, sombrillas y otro tipo de mobiliario sobre las banquetas, limitando el paso peatonal.





