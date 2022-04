"Me negaron mi derecho"; personas trans protestan en Codhem por discriminación

Para exigir que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) dé un dictamen a favor de las víctimas sobre los casos de discriminación en contra dos mujeres trans, colectivos se manifestaron en las instalaciones del organismo en Toluca.

CINTHIA, DISCRIMINADA POR BUSCAR SU DERECHO

Uno de los casos es el Cinthia, quien fue discriminada y agredida verbalmente por un funcionario municipal de Acolman cuando intentaba hacer la rectificación de su identidad de género en la Oficialía del Registro Civil.

Aunque ya logró rectificar su acta de nacimiento bajo su identidad de género, lamentó que la situación de discriminación le generó problemas de autoestima.

Fue el director de Gobierno del municipio de Acolman, identificado como Mario López, quien espetó insultos en contra de la mujer trans que sólo buscaba acceder a su nuevo derecho, por lo que no dejó pasar el acto impune y presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por discriminación, hecho del que fueron testigos varias personas, entre ellos el director de Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Acolman, Francisco Javier Cosme Rubio.

Cinthia, de 33 años de edad, reconoce que el poder tener un acta de nacimiento con su verdadera identidad de género fue sólo el principio de una nueva vida, pero el estigma de la discriminación no la ha dejado del todo.

Cinthia fue discriminada y agredida verbalmente por un funcionario municipal de Acolman

"Me deprimí mucho después de esto y ya van nueve meses desde que se presentó la queja y no hay avances. La verdad es que después de eso regresé a la vida galante, pero ya tengo un nuevo trabajo en el que sí me tratan bien".

La joven trans cuenta con el apoyo de su familia, de sus amigas, es por ello que decidió no pasar por alto la agresión verbal de la que fue víctima.

La Ley de Identidad Sexogenérica fue aprobada en la Cámara de Diputados y publicada en la Gaceta Oficial de Gobierno el 23 de julio del año pasado.

Los legisladores mexiquenses aprobaron que la rectificación del acta de nacimiento será un trámite administrativo que podrá realizarse ante la o el oficial del Registro Civil, previa anotación correspondiente, con lo cual las personas trans podrán contar con este documento oficial que refleje su género.

Por ello, Cinthia consideró inhumano que, pese a que está en la ley, la discriminación sea el común denominador cuando se busca rectificar documentos oficiales.

JESSICA, LA MAESTRA TRANS

Desde hace tres años, cuando Jessica comunicó a sus superiores que es mujer trans, la vida le cambio. No sólo era el hecho de poder asumir su identidad públicamente, sino que al pedir que se le respetara, recibió prohibiciones: ya no podía ir al baño en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, del municipio de Valle de Chalco, y mucho menos vestir de manera femenina.

Actualmente, la profesora tiene una queja y un proceso penal abierto en contra de la directora de la escuela en la que trabajaba.

"Me negaron mi derecho al desarrollo de la libre personalidad, omitieron mi nombre durante tres años, sobre todo no se refirieron a mí en el pronombre femenino".

Sin embargo, buscó asesoría y no sólo regresó ante la Codhem, sino presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público el 17 de mayo del 2021 contra la directora de la primaria, la supervisora escolar y la subdirectora de primaria de la región.

Actualmente, ya fue reubicada en otra primaria en el municipio de Ixtapaluca, pero su caso no tiene avances.

Jessica reconoce que nunca tuvo problemas con los padres de sus estudiantes, sino que fueron sus jefas quienes la discriminaron.

"Yo vivo en la Ciudad de México, pero trabajo acá, así que quise hacer las cosas bien, hacer el trámite aquí y bueno, tuve un primer fallo en contra porque la Ley de Identidad Sexogenérica no es retroactiva, sólo quiero poder educar sin estos problemas".

DISCRIMINACIÓN EN EDOMEX

En el Estado de México, la comunidad travesti, transgénero y transexual sigue enfrentándose a la discriminación, familiar, laboral, social y educativa.

En ese sentido, Leonardo Espinoza, presidente de la Red de Defensores Diversos del Edomex, dijo que solicitaron una comparecencia por parte de la presidenta del organismo, Myrna García Morón, pues recientemente presentó su informe sobre los casos atendidos en la Comisión y en promedio hay más de 10 casos.

Las víctimas fueron atendidas en la Codhem en donde se puntualizó que se le dará seguimiento oportuno.





