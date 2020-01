Me matan, me suicido o muero aquí de viejo: la llamada del "Monstruo de Toluca" a su madre

"Chale, jefa, tú me haces sentir mal, todavía dices que me quieres", refiere el "Monstruo de Toluca", la mujer responde: "Yo siempre te he querido y te voy a querer siempre, a mí no me importa lo que haya pasado, eres mi hijo te voy a querer siempre, siempre".