"Me gustaría tener prestaciones"; migrantes sobreviven en la CDMX con estos empleos

El sector de construcción o de servicios son las esferas económicas en donde los migrantes provenientes de Haití han logrado emplearse para sobrevivir mientras esperan que su estatus migratorio en el país se resuelva, reportó la periodista Jafet Tirado para el noticiario de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión.

Hace cuatro meses que los ciudadanos comenzaron a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida y hasta ahora son 2 mil 248 migrantes los que han conseguido una visa humanitaria en la capital asentándose mayoritariamente en departamentos de bajo costo en la colonia Guerrero.

Ese es el caso de Silvina, una mujer de 38 años que consiguió trabajo en un puesto de jugos y licuados en un local del mercado Martínez de la Torre, en la alcaldía Cuauhtémoc que con el paso de los migrantes por sus alrededores se ha llenado de los mismos.

(Captura de video: Cuauhtémoc Poblano, Imagen Televisión)

La señora ha logrado establecerse junto con su esposo en el lugar y por el momento no planean moverse de estado "está muy tranquilo, la gente no molesta", contó; por su parte, Zaira Bernal, la empleadora dijo que no se arrepiente de haber contratado a Silvina y su marido porque son gente muy trabajadora.

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

De acuerdo con la reportera, Jafet Tirado el área donde más se han visto migrantes es en la de construcción, donde resanan o rehabilitan áreas comunes.

Libenson Piere trabaja desde hace tres emes en una empresa privada que da mantenimiento a las calles de la capital y aunque asegura que por el momento le ayuda a subsistir, le gustaría encontrar un mejor lugar para trabajar.

"Me gustaría encontrar un trabajo mejor, con contrato, pero por lo mientras está bien, para ayudar a mi familia".

Fotografía: Captura de video (Cuauhtémoc Poblano, Imagen Televisión)

