Me extraña mucho, no sé cómo pasó: Batres; no queremos atropellos: Tabe, tras agresión

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres dijo en conferencia de prensa que no se explica cómo pasó la violencia afuera del Congreso capitalino y que tuvo como consecuencia una agresión, presuntamente por parte de policías, contra la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, luego de que ella y otros homólogos suyos intentaron ingresar al recinto legislativo de Donceles 66, en el Centro Histórico.

"Son situaciones que me extrañan mucho, no me explico cómo pasó esto, era muy sencillo para los alcaldes mantener comunicación, nos hubieran dicho ´a tal hora vamos a llegar por este punto´ y hubiéramos facilitado las cosas para su encuentro con el Congreso. Me parece extraño porque estaba justo en un ejercicio de dialogo con las fuerzas legislativas, resolviendo temas que son de su interés", expuso el senador con licencia.

El funcionario capitalino condenó la violencia "venga de donde venga" y afirmó que el gobierno encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no busca la confrontación con los alcaldes de la oposición.

"Ojalá no se busque por parte de otras fuerzas políticas y yo creo no hay necesidad de hacer estas cosas para llamar la atención de los medios de comunicación", planteó.

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino pide la fuerza pública para el periodo extraordinario

Batres también adelantó que la reunión que los alcaldes electos de oposición vienen pidiendo con Sheinbaum desde hace dos meses, se realizará el próximo 2 y 3 de septiembre y volvió a extrañarse de la situación ocurrida afuera del Congreso, porque él ha recibido a todos los alcaldes que han querido ir.

Batres justificó la presencia de policías y la instalación de vallas alrededor del histórico recinto, debido a que fue a solicitud de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la panista Ana Patricia Báez, para el periodo extraordinario que se celebra este 30 de agosto, el cual recordó fue acordado por los propios grupos parlamentarios.

En una conferencia programada a las 11am y que empezó más de media hora después, el secretario de Gobierno advirtió que no van a permitir que la ciudad se divida. "Entendemos que hay pluralidad y vamos a tomar decisiones por el bien de la ciudadanía. Se protegió a las legisladoras y a los legisladores para acceder al Congreso para cumplir sus responsabilidades", reiteró.

NO QUEREMOS ATROPELLOS: TABE

Por su parte el alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe dijo que fueron agredidos con toques eléctricos. Sobre la reunión que ya se tiene programada con Sheinbaum, el panista dijo que no es una reunión para tomarse la foto y hablar sobre la nueva gobernabilidad en la ciudad.

"Eso es una vacilada, lo que necesitamos es cambiar el tono de esto. ¿Qué tono de discurso hemos tenido del gobierno de la ciudad? De atropello. Primera decisión, el 7 de junio, que fue posponer la transición, son varias decisiones. Ese es el tono que no queremos y con eso de nuestra parte va a haber respeto y la disposición a trabajar por el bien de la ciudadanía, pero si nos van a estar atropelle y atropelle y luego quieren una foto, pues que se queden con su foto, lo que queremos es que dejen de quitarnos facultades y de que pueden solos. No es cierto, menos atropellándonos", remarcó.

PRESENCIA ANUNCIADA

Los alcaldes electos de oposición desde este domingo 29 anunciaron su intención de acudir este 30 de agosto al Congreso para dar una conferencia de prensa y quejarse por las modificaciones en materia de presupuesto participativo y temas inmobiliarios que se tenían programados en sesión del periodo extraordinario, y que afectarían a la ciudadanía.

Incluso, cuando dieron a conocer que darían conferencia de prensa, se quejaron de la presencia policíaca. Así lo expresaron de manera conjunta los alcaldes de Álvaro Obregón, Lía Limón; Azcapotzalco, Margarita Saldaña; Tlalpan, Alfa González; Benito Juárez, Santiago Taboada; Coyoacán, Giovanni Gutiérrez; Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; La Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano; y Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Este lunes, cuando intentaron ingresar al recinto, policías apostados alrededor se los impidieron y la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con ayuda de personas ahí presentes, se elevó para entrar. Pero la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, tuvo menos suerte y recibió un golpe en la nariz.





(SAB)