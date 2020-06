"Me escupió y me dijo que ojalá me contagiara del virus ese"

"Salió a la calle y cuándo regresó me golpeó y me escupió en la cara y me dijo que ojalá me contagiara del virus ese (covid-19), para que me muriera", se lee en una denuncia que presentó un anciano de 72 años en contra de uno de sus nietos, a quien además señaló de que lo ha dejado encerrado en su domicilio y sin comer en varias ocasiones, todo esto durante el confinamiento que fue ordenado por la pandemia del coronavirus.

Harto de los abusos y golpizas que su familiar le ha propinado en este tiempo, Don Miguel se presentó ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para informar sobre las agresiones que ha padecido, y de las cuales guardo silencio hasta ahora, debido a que su nieto lo tiene amenazado, y también porque lo encerraba en su domicilio, lo que le impedía salir a pedir ayuda.

De acuerdo con el testimonio del afectado, las agresiones por parte de Erik son a consecuencia del problema de adiciones que tiene, como el alcoholismo y que es adicto a consumir estupefacientes. La última vez que este sujeto golpeó a su abuelo fue el 18 de mayo, alrededor de las 10 de la noche, fecha en la que su nieto llegó y a puño cerrado lo comenzó a golpear.

"Dame dinero maldito anciano o sino te mato a ahora mismo", le decía el agresor mientras lo golpeaba. Debido a la condición física del hombre de la tercera edad, éste solo trató de ocultarse en el baño para evitar que lo siguiera lastimando.

Todos los actos de crueldad hacía el anciano, tuvieron lugar en su hogar, ubicado en la colonia Piloto, alcaldía Álvaro Obregón, donde elementos de la Policía de Investigación (PDI) ya realizan las primeras indagatorias, esto luego de que el Ministerio Publico iniciara la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la CDMX, en el mes de abril se registraron mil 451 carpetas de investigación por violencia familiar y 621 por amenazas.

Desde enero, las carpetas de investigación abiertas por violencia familiar iban a la alza: en ese mes se registraron 2 mil 26 casos; en febrero, 2 mil 479; y en marzo; 2 mil 542.

Las colonias donde más se registraron estos casos en el cuarto mes del año es en Pedregal Santo Domingo (24), Agrícola Oriental, Guerrero y Morelos (con 16, respectivamente), Ajusco (15), Centro (13), José López Portillo (12), Doctores (11), Agrícola Pantitlán y Pedregal de Santa Úrsula (con 10, respectivamente).

